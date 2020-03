Autofahrerin beachtet Radfahrer nicht: Mann schwer verletzt

Großbeeren. Weil eine Autofahrerin in Neubeeren (Teltow-Fläming) einen Radfahrer nicht beachtet hat, ist der 42-Jährige schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Fahrrad auf einer Straße Richtung Großbeeren unterwegs, als die Autofahrerin einen Kreuzungsbereich querte, ohne den von rechts anfahrenden Radfahrer zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann stürzte und sich schwer verletzte, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

( dpa )