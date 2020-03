Mädchen von alkoholisierter Frau angegriffen und verletzt

Brandenburg an der Havel. Ein Mädchen ist in Brandenburg an der Havel von einer offensichtlich stark alkoholisierten Frau angegriffen und verletzt worden. Das Kind wollte nach Polizeiangaben am Montag auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt der Frau ausweichen und deshalb die Straßenseite wechseln. Die 40-jährige Frau betrat ebenfalls die Straße und schlug dem Mädchen plötzlich aus bisher unbekannten Grund mehrmals ins Gesicht.

Selbst als das Mädchen bereits am Boden lag, soll die 40-Jährige weiter auf sie eingeschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag weiter berichtete. Ein aufmerksam gewordener Anwohner griff ein und hielt die Tatverdächtige solange fest, bis die Polizei eintraf. Das Mädchen wurde mit leichten Gesichtsverletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab schließlich einen Wert von 2,28 Promille. Sie wurde zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.