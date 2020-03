Keine Playoffs: BR Volleys leiden unter Zuschauerrückgang

Berlin. Durch den Abbruch der Saison in der Volleyball-Bundesliga wegen des Coronavirus haben die Berlin Volleys allein durch den Zuschauerrückgang deutliche Einnahmeverluste zu verkraften. Insgesamt 55 004 Zuschauer kamen zu den 14 Heimspielen des deutschen Meisters in den drei Wettbewerben Bundesliga, DVV-Pokal und Champions League. Das entspricht einem Durchschnitt von 3928 Besuchern pro Spiel. In der Saison 2018/19 hatte der Verein in 19 Partien noch 98 961 Zuschauer angelockt (Durchschnitt: 5208).

"Den finanziellen Gesamtschaden können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht genau beziffern", sagte Manager Kaweh Niroomand: "Er wird aber erheblich sein."

Besonders schmerzlich ist für die BR Volleys der Wegfall der Playoffs in diesem Jahr. In der Saison davor kamen allein in den K.o.-Runden vom Viertelfinale bis zum Finale in sechs Heimspielen 33 720 Zuschauer. Die Max-Schmeling-Halle war im vierten Playoff-Endspiel gegen den VfB Friedrichshafen mit 8553 Zuschauern sogar ausverkauft.

Die Bilanz diesmal wäre besser ausgefallen, hätte wenigstens noch das vorletzte, dann jedoch kurzfristig abgesetzte Hauptrundenspiel gegen Friedrichshafen ohne Publikumsausschluss stattgefunden. Für diese Begegnung deutete der Vorverkauf auf eine Kulisse nahe der 7000er-Marke hin.

Den besten Besuch in der vorzeitig beendeten Saison hatten die BR Volleys kurz vor Weihnachten mit 5898 Zuschauern im Bundesligaduell gegen die United Volleys Frankfurt. Am wenigsten Interesse löste hingegen am 8. Dezember das einzige Heimspiel im DVV-Pokal gegen die Volleys Herrsching aus (2506 Zuschauer), obwohl es bereits das Halbfinale dieses Wettbewerbs war.