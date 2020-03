Mieterverein schränkt Beratung ein

Berlin. Beim Berliner Mieterverein gibt es von diesem Mittwoch an bis mindestens zum 4. April keine persönliche Rechtsberatung mehr. Die Geschäftsstellen bleiben geschlossen, als Vorsichtsmaßnahme gegen die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Mitglieder können einen Termin vereinbaren, um sich telefonisch beraten zu lassen. Anliegen würden auch per Mail und Post beantwortet, wenn Unterlagen einzusehen seien.

Der Deutsche Mieterbund forderte am Dienstag staatliche Unterstützung für Mieter, die durch die Folgen des Virus ihre Miete nicht mehr zahlen können. "Freiberufler, Kleingewerbetreibende, Künstler und Menschen, die von Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust betroffen sind, müssen befürchten, durch die Corona-Krise ihre Wohnung zu verlieren." Denn die Mietzahlungspflicht bestehe grundsätzlich weiter.