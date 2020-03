Ein Handwerker arbeitet an Fliesen für ein Bad.

Krankheiten Angst vor Coronavirus: Handwerker kommen nicht in Wohnungen

Berlin. Mit der Furcht vor dem Coronavirus müssen sich auch Berliner Handwerker auseinandersetzen. Zwei Angestellte einer Firma für Betriebskostenabrechnungen berichteten, dass sie bei ihrer Tour zum Austausch von Wasserzählern nicht überall eingelassen würden. "Einige Leute sagten heute, wir dürften nicht in ihre Wohnung, sie hätten zu viel Angst vor dem Virus", sagte einer der Männer am Dienstag in Friedrichshain. "Manche sind eben etwas panisch." Ihnen würde das aber nicht viel ausmachen. "Dann kommen wir ein andermal wieder."