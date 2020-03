Corona: Anwälte bitten Gerichte um Verschiebung von Terminen

Berlin. Angesichts der Coronavirus-Krise appelliert die Anwaltschaft an die Gerichte, alle nicht eilbedürftigen Termine zu verschieben. "Wir alle sind aktuell mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, die uns viel abverlangt", erklärte der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrich Wessels, am Dienstag in Berlin.

Die gesamte Anwaltschaft stehe vor erheblichen organisatorischen und letztlich auch wirtschaftlichen Herausforderungen. "Natürlich darf Corona nicht zu einem Stillstand der Rechtspflege führen. Gleichwohl wünsche ich mir für alle Kolleginnen und Kollegen größtmögliche Flexibilität und Unterstützung durch die Justiz", sagte Wessels. Er bat deshalb auch darum, Fristen möglichst großzügig zu setzen und Anträge zur Verlängerung von Fristen wohlwollend zu behandeln. Dies diene vor allem der Sicherung und Wahrung von Mandanteninteressen.

Einige Gerichte und Justizministerien haben schon reagiert. So sagte der Bundesgerichtshof (BGH) zahlreiche für diese Woche angesetzte Verhandlungen ab. Baden-Württembergs Ressortchef Guido Wolf (CDU) gab am Montag bekannt, dass nur noch wichtige Prozesse verhandelt werden.