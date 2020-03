Wartung und Arbeiten: Hallenbetreiber nutzen Vorzieheffekte

Moritz Hillebrand nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Berlin. Die Betreiber der großen Veranstaltungshallen in Berlin nutzen die Zeit ohne Profisport und Konzerte für Arbeiten an ihren Arenen. "Wir versuchen, so viele Arbeiten wie möglich, zum Beispiel Wartungen, die sonst im Sommer stattfinden, vorzuverlegen", sagte Moritz Hillebrand, Unternehmenssprecher der Anschutz Entertainment Group, die die Mercedes-Benz Arena betreibt.

Grundsätzlich hoffen die Betreiber, dass die wegen der Coronavirus-Krise ausgefallenen Konzerte und Sportveranstaltungen nachgeholt werden, damit die Einnahmeausfälle sich in Grenzen halten. "Bislang sind circa 20 Konzerte und Sportveranstaltungen in der Max-Schmeling-Halle und dem Velodrom unmittelbar vom Veranstaltungsverbot betroffen", heißt es von der Geschäftsführung der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH, Sybil Franke und Sebastian Rüß, die schriftlich die Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beantworteten. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Gegenbauer betreibt die dem Land Berlin gehörenden Standorte Max-Schmeling-Halle und Velodrom.

Die Ausfälle in der Mercedes-Benz Arena beschränken sich auf drei Konzerte sowie acht Basketballspiele von Alba Berlin. "Viele Termine im März und April werden für die Playoff-Spiele der Eisbären freigehalten", sagt Hillebrand. Diese Termine werden nicht abgeholt. Die Deutsche Eishockey-Liga hatte in der vergangenen Woche die Saison abgebrochen.