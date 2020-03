Wegen des Coronavirus im Urlaub auf Mallorca gefangen

Berlin. Sie wollten eigentlich Urlaub machen. Die Sonne am Strand genießen, den Alltag vergessen und den Sternenhimmel am Abend beobachten. Doch nun können Daniel R. und seine Freundin Kristin nur die Decke in ihrem Hotelzimmer anstarren. Auf den Liegen am Pool deuten keine Handtücher auf Reservierungen hin. Der Strand liegt nur wenige Meter entfernt von der Anlage, doch für die Berliner ist er derzeit unerreichbar. Die Hoteltüren sind verschlossen, und auf der Straße kontrolliert die Polizei, ob die Menschen auch wirklich in ihren Resorts bleiben. „Die fahren alle zwei Minuten hier vorbei“, sagt R. der Berliner Morgenpost am Montagabend am Telefon.

Er ist am Sonnabend zusammen mit seiner Freundin von Berlin nach Mallorca geflogen. Nach der Ankunft hätten sie sich noch frei bewegen dürfen: Sie seien am Pool gewesen und hätten die Gegend etwas erkundet. Doch am Abend wies die spanische Regierung die Einwohner an, wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu Hause zu bleiben. Die Ausgangssperre trat um Mitternacht in Kraft. Fortan dürfen die Einwohner laut dem spanischen Ministerpräsidenten in den nächsten zwei Wochen nur noch aus ihren Wohnungen und Häusern, um medizinisch versorgt zu werden oder Lebensmittel zu kaufen.

Die Polizei aus Mallorca kontrolliert andauernd, ob Urlauber ausgehen

So auch R. und seine Freundin. „Sie haben die Türen abgeriegelt, den Pool geschlossen und uns Gäste erst einmal auf die Zimmer geschickt“, berichtet R. Zunächst durften sie nur noch zum Buffet, dieser Umstand sei aber schnell wieder gelockert worden. Innerhalb des Hotels dürften sie sich relativ frei bewegen, nur eben nicht vor die Tür. Außer zum Supermarkt, der sei aber direkt auf der anderen Straßenseite. „Hätte es früher eine Reisewarnung gegeben, dann wären wir gar nicht erst nach Mallorca“, sagt R.

Spanien gilt nach Italien als das am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffene Land in Europa. Stand Montagmittag sollen rund 8500 Menschen mit dem Virus infiziert sein. Das seien im Vergleich zum Vortag 1000 Menschen mehr. Zunächst blieben die Grenzen in dem Land offen, trotz des ausgerufenen Notstands. Mittlerweile sind die Landgrenzen geschlossen. Der Flugverkehr bleibt zwar noch bestehen, viele Flüge fallen aber aus. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Coronavirus in Spanien: Alarmzustand soll noch länger dauern

Daniel R. und seine Freundin werden angehalten, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. „In Kürze wird hier alles zugemacht“, sagt R. Er habe zunächst einen Flug für Freitag gebucht gehabt. Der sei aber ausgefallen. Nun hätten sie zwei der letzten Plätze in einem Sonderflug von Easyjet bekommen. Abflug 10.30 Uhr am Dienstagmorgen. „Wir sind derzeit echt angespannt, ob das auch wirklich funktioniert.“ Denn wirkliche Informationen hätten sie kaum bekommen. Das Hotelpersonal sei zwar nett und bemüht, aber mit der Situation überfordert und auch von der deutschen Botschaft oder dem Auswärtigen Amt würden sie kaum Informationen bekommen. „Das macht einem schon etwas Angst“, sagt R.

Lufthansa und Eurowings wollen 6500 deutsche Urlauber zurückbringen

Neben Easyjet wollen auch die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings bis zu 6500 Urlauber aus der Karibik, von den Kanaren und aus Mallorca zurück nach Deutschland bringen. Eurowings rechnet mit rund 2500 Fluggästen. Auf den Langstrecken fliegt Lufthansa von Teneriffa, Punta Cana und Barbados nach Frankfurt, München, Hamburg und Berlin. In der Regel fliegen die Maschinen nach Auskunft der Lufthansa zunächst leer in die Karibik oder zu den Kanarischen Inseln.

Damit die Urlauber schnellstmöglich zurück nach Deutschland kommen können, ist das Nachtflugverbot für internationale Flüge am Airport Tegel vorübergehend aufgehoben worden. Damit will das Land Berlin sicherstellen, dass Urlauber schnell in ihre Heimat zurückkehren können, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mitteilte. Die Aufhebung gelte ab sofort und vorerst bis einschließlich 22. März. „Damit können insbesondere Berliner Heimkehrende in verspäteten Maschinen direkt in der Hauptstadt landen, ohne weitere Zwischenstopps und damit ohne erhöhte Ansteckungsgefahren auf ihrer Heimreise“, hieß es in einer Mitteilung. Sonst hätten die Linien auf andere Flughäfen ausweichen müssen, von denen dann etwa Busse nach Berlin gefahren wären.