Coronavirus: Tücken und Tricks der Arbeit im Homeoffice

Julia Kühling und Christian Biadasz kennen sich mit der Arbeit jenseits üblicher Arbeitsplätze aus. So klappt es mit dem Homeoffice.

Durch die aktuelle Krisensituation wird das Arbeiten von daheim für viele zur großen Herausforderung. Was für aber nach neuem Freiraum und entspannterer Tätigkeit klingt, ist tatsächlich genau dies nicht: Nur weil das Umfeld „home“ ist, ist es noch lange nicht „office“.

Die technische Ausrüstung fehlt oder ist ungewohnt, der Geräuschpegel ist anders, der hilfreiche schnelle Zuruf von Kollegen läuft nicht über ein paar Schreibtische hinweg sondern über Satellit. Wie man das in den Griff bekommt, wollten wir von zwei Experten wissen. Julia Kühling aus Wilmersdorf ist zertifizierter Life-/Business-Coach, also Trainerin für Lebens- und Berufsstrategien. Reinickendorfer Christian Biadacz ist gefragter Musikpromoter, der mit seiner Agentur 28 If seit zehn Jahren aus dem Homeoffice Künstler wie Manfred Maurenbrecher und Sebastian Krämer betreut.

Richtiges Arbeitsumfeld

Julia Kühling, rät, den Schreibtisch zu neutralisieren, private Rechnungen, Zettel und To-Do-Listen fortzulegen. „Gehen Sie gelassen damit um, dass vorübergehend Ergonomie und Ausstattung vielleicht nicht optimal sind“, sagt sie. Improvisation sei gefragt: „Ist etwa der Bildschirm zu niedrig, legen Sie Bücher darunter.“ Für Christian Biadacz ist Trennung vom alltäglichen Teil der Wohnung wichtig. „Am besten: Tür zu“, sagt er. Für seine Arbeit hatte sich gezeigt, dass er einen schnellen DSL-Anschluss braucht.

Julia Kühling ist Life-/Business-Coach

Foto: Privat

Konzentriert Arbeiten

Dazu gehöre ein wenig Willenskraft, sagt Kühling. Mental solle man „zur Arbeit gehen“. Dazu gehöre angemessene Kleidung, für Männer auch: rasieren. Biadacz hat feste Arbeitszeiten zwischen acht und neun Uhr. Er macht Mittagszeit, wenn seine Ansprechpartner in den Redaktionen essen sind und beendet die Arbeit, wenn er seine Korrespondenz in den Briefkasten um die Ecke geworfen hat, kurz bevor dieser um 17.30 Uhr geleert wird. „Nicht nahe häuslichen Tätigkeitsfeldern arbeiten“, empfiehlt er. Nicht in der Küche, nicht nahe der Waschmaschine - das lenke nur ab. „Schmutziges Geschirr stehen lassen, nicht die Blumen gießen.“

Erreichbarkeit

„Ich empfehle, einmal am Tag mit den wichtigsten Kollegen zu telefonieren, um berufliche Neuigkeiten auszutauschen“, sagt Kühling. Die üblichen Arbeitszeiten sollten eingehalten werden. Homeoffice-Profi Biadacz benutzt für Arbeit und Privates unterschiedliche Handys und Mailaccounts.

Pausen

Unterbrechungen soll man nutzen, wie es das Umfeld jetzt ermöglicht, findet Kühling. Mal hinausgehen, mal ein paar Minuten mit den Kindern spielen, die jetzt nicht in die Kita können. Biadacz macht während der Arbeitszeit nichts im Haushalt. Essen ist längst besorgt, Einkäufe finden vor oder nach der Arbeit oder schon am Wochenende statt.

Ernährung

„Essen Sie, was Spaß macht, aber vermeiden Sie Dauerbesuche am Kühlschrank“, empfiehlt Kühling.

Mitbewohner

Kindern müsse man erklären, warum es jetzt eine Zeit lang anders ist und wann man am Ende des Arbeitstages wieder ansprechbar ist, sagt Kühling. „Klar sagen, dass man nicht nebenbei Dinge des Haushalts oder Alltags erledigen kann“, ergänzt Biadacz. Durch die Krisenlage arbeitet seine Frau jetzt auch daheim. Seine Kinder, 13 und 20 Jahre alt, seien mit seinem Arbeitsmodus hinlänglich vertraut.

Vorteile des Homeoffice

Biadacz schätzt, seine Arbeit machen zu können, ohne Zeit zu verschwenden. „Keine BVG, kein Stehen im Stau.“ Kühling findet positiv, dass Angestellte bei der jetzigen Umstellung, aus ihrer Komfortzone herausgeholt werden. Viele würden bemerken, dass sie auch mit außergewöhnlichen Situationen umgehen können und außerhalb von Routinen gute Lösungen finden. Sie sieht die Umstellung als Chance: Vielleicht merke man, dass ein im Büro falsch stehender Bildschirm zu Verspannungen führt, die im Homeoffice plötzlich fort sind. „Nutzen Sie diese ungewohnte Situation, um sich mal ganz anders kennenzulernen“, sagt sie. Man werde neue Seiten an sich entdecken. Wichtig sei, sich jetzt nicht Perfektion abzuverlangen, sondern Gelassenheit.

Nachteile

Biadacz sagt, daheim gebe es viele Ablenkungsgefahren. „Im Büro dagegen käme ich nicht in Versuchung, meine CDs zu ordnen.“ Und: Langfristig gesehen, müsse man der Typ für Homeoffice sein. „Da haut dir bei Fehlern keiner auf die Finger, es gibt kein Lob vom Chef, die einzigen, mit denen man spricht, sind die Geschäftskontakte am Telefon.“ Kühling sagt: „In der Tatsache, dass unser Leben mal für ein paar Wochen außerhalb der geregelten Bahnen verläuft, sehe ich keinen Nachteil.“

