Linke fordert schnellere Durchsetzung von Sorben-Interessen

Cottbus. Die Linke im Brandenburger Landtag fordert mehr Tempo bei der Durchsetzung der Interessen der Sorben und Wenden. "Wir brauchen endlich ein Konzept für die Vermittlung der niedersorbischen Sprache von der Kita bis zum Abi", erklärte Linken-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg am Montag. Das Bildungsministerium bewege sich an dieser Stelle zu langsam. Dannenberg forderte erweiterte Verfassungsregelungen zum Schutz der nationalen Minderheiten und der Regionalsprache Niederdeutsch. Das von der Koalition favorisierte Mehrsprachigkeitskonzept für alle nichtdeutschen Sprachen, die unterrichtet werden oder in denen in Schulen unterrichtet wird, sei kein Ersatz.

Dannenberg traf sich als minderheitenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion in Calau (Oberspreewald-Lausitz) mit Mitgliedern des neuen Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag. Bildung sei "das A und O", wenn es um die Revitalisierung der niedersorbischen Muttersprache geht, ergänzte die Vorsitzende des Rates, Kathrin Šwjelina. Für die Sicherstellung einer fundierten Sprachausbildung an Schulen und Hochschulen müsse das Land die rechtlichen, schulorganisatorischen und finanziellen Grundlagen schaffen.

Das Land Brandenburg hat im Jahr 2014 das Sorben/Wenden-Gesetz novelliert, 2015 fanden erstmals Wahlen für den Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag statt. 2017 wurde die Förderung der Stiftung für das sorbische Volk auf 3,1 Millionen Euro erhöht. Nach Angaben des Kulturministeriums sind die Sorben/Wenden seit rund 1500 Jahren in der Lausitz ansässig. Im Osten Sachsens sind rund 40 000 Sorben beheimatet, im Süden von Brandenburg etwa 20 000.