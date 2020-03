Brandenburg meldet inzwischen 94 Coronavirus-Infektionen

Potsdam. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen hat sich in Brandenburg auf 94 Personen erhöht. Das seien zehn mehr als am Vortag, die positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden seien, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Die meisten Infizierten mit jeweils 13 Fällen gibt es nach den Angaben in Cottbus und im Landkreis Märkisch-Oderland. Den größten Zuwachs registrierte der Landkreis Oder-Spree mit 4 neuen Fällen auf derzeit insgesamt 11.

Als einzige kreisfreie Stadt hat bislang Frankfurt (Oder) keinen Fall. Auch die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Uckermark blieben weiterhin verschont.