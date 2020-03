Ärzte sehen Engpässe bei Versorgung mit Schutzausrüstung

Berlin. Niedergelassene Ärzte befürchten angesichts der Coronavirus-Krise Engpässe bei der Schutzausrüstung. Bisher habe in vielen Praxen das Schutzmaterial genügt, doch mit dem Fortschreiten der Corona-Pandemie werde dringend Nachschub benötigt, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Montag mit. Der ärztliche Bereitschaftsdienst konnte aber ausgestattet werden, um die Feuerwehr bei Krankenfahrten zu unterstützen. Befürchtet wurden auch Engpässe in Dialysepraxen. In einem Schreiben wolle die KV Berlin das Bundesgesundheitsministerium auf die drohenden Probleme hinweisen.

( dpa )