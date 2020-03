Nach Messerattacke Haftbefehl gegen verdächtigen Ehemann

Brandenburg (Havel). Gegen einen 55-Jährigen, der seine Ehefrau in Brandenburg an der Havel mit einem Messer attackiert haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der Gesundheitszustand der Frau sei weitestgehend stabil, teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag mit. Nach dem Anschlag am Donnerstag sei der Verdächtige mit einem Auto geflüchtet und gegen einen Baum geprallt. Dabei habe er sich schwer verletzt und sei zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen, hieß es. Vermutet wird nach den Angaben ein Zusammenhang zwischen dem Angriff auf die Frau und dem Brand zweier Autos in der Nähe des Tatorts. Aus Ermittlungsgründen gebe die Staatsanwaltschaft Potsdam derzeit keine weiteren Informationen bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

