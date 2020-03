Beermann arbeitet nach Österreich-Besuch von zuhause aus

Potsdam. Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) arbeitet nach einer Österreich-Reise von zuhause aus. Er sei am vergangenen Donnerstag aus Tirol zurückgekehrt und bleibe vorsorglich für 14 Tage zuhause, teilte die Staatskanzlei am Montag in Potsdam mit. Damit setze er eine Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums im Umgang mit der Rückkehr aus Coronavirus-Risikogebieten um. Beermann habe nach aktuellem Stand keine Symptome, es gehe ihm gut, erklärte die Staatskanzlei. Er sei im ständigen Kontakt mit seinem Ministerium. Nach seiner Rückkehr war Tirol zum Risikogebiet erklärt worden.

( dpa )