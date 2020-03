30 000 Kitakinder sollen über Notversorgung betreut werden

Berlin. Im Rahmen der Notversorgung für Berliner Kitas sollen von Dienstag an in den nächsten Wochen 30 000 Kinder betreut werden. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag. Damit soll die Aufsicht und Betreuung für 15 Prozent der Kitakinder gewährleistet sein. Damit soll den Menschen geholfen, die "in systemrelevanten" Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. Dazu zählen etwa Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

( dpa )