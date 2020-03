Desinfektionsmittel aus Polizeirevier verschwunden

Berlin. Mindestens zwei Kartons Handdesinfektionsmittel sind aus einem Polizeirevier in Berlin-Friedrichshain verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Diebstahl, wie aus einer Mitteilung am Montag hervorging. Es werde geprüft, ob die 24 Ein-Liter-Flaschen verbraucht, weitergegeben, anderweitig verschlossen oder entwendet wurden. Der Hausmeister hatte das Fehlen von zwei Kartons am vergangenen Donnerstag bemerkt. Sie hätten seit dem 6. März in einem Keller in dem Revier in der Wedekindstraße gelagert, hieß es.

Seit Beginn der Berichterstattung über das neue Coronavirus gab es auch immer wieder Berichte, wonach aus Berliner Kliniken Desinfektionsmittel und Schutzmasken geklaut worden sind. Die Präsidentin der Berliner Apothekenkammer betonte, dass Haushalte mit gesunden Menschen im Moment keine größeren Mengen Händedesinfektionsmittel brauchen.