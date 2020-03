Potsdam plant drastische Einschränkungen ähnlich wie Berlin

Potsdam. Die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam will das öffentliche Leben drastisch einschränken. "Wir erwägen eine Regelung adäquat zu Berlin", sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Montag. Geplant sei eine Schließung von Kneipen, Fitnessstudios und Innen-Spielplätzen, auch Veranstaltungen seien betroffen. Um 16.00 Uhr will Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dazu nähere Details veröffentlichen. Die "Märkische Allgemeine" hatte zuvor berichtet. Bisher ist eine solche Regelung für ganz Brandenburg nicht geplant. Berlin hatte alle öffentlichen und nicht-öffentlichen Veranstaltungen ab 50 Personen verboten, Kneipen, Bars, Clubs müssen schließen.

( dpa )