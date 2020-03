Parteien Linke sagt Landesparteitag in Berlin ab

Berlin. Die Linke in Berlin sagt ihren Landesparteitag ab. Er war für den 16. Mai geplant und soll voraussichtlich auf den 22. August verschoben werden, teilte Parteisprecherin Diana Buhe am Montag auf Anfrage mit. Außerdem seien alle öffentlichen Parteiveranstaltungen abgesagt worden, sie sollen so weit wie möglich nachgeholt werden. Auch bei der Berliner SPD scheint der Termin für den Landesparteitag, der ebenfalls für den 16. Mai geplant ist, zunehmend unrealistisch.

Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, sagte Landesgeschäftsführerin Anett Seltz am Montag. "Aber wir gehen davon aus, dass er verschoben wird." Hintergrund ist die steigende Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus. Die für die kommenden Wochen geplante Wahl der Kreisvorstände und die Kreisdelegiertenversammlungen sind aus Rücksicht vor dem Infektionsrisiko bereits abgesagt worden, sagte Seltz.

Bereits am Donnerstag haben die Berliner Grünen ihren ursprünglich für den 28. März geplanten Parteitag abgesagt. Die Berliner FDP will nach Angaben eines Sprechers voraussichtliche kommende Woche entscheiden, ob der Parteitag wie vorgesehen am 24./25. April stattfinden soll.