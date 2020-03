Berlin bei der Lohngerechtigkeit im Mittelfeld

Berlin. In Berlin verdienten Frauen mit durchschnittlich 19,17 Euro brutto pro Stunde rund 14 Prozent weniger als Männer (22,33 Euro). Damit lag Berlin gemeinsam mit Schleswig-Holstein auf Platz fünf bei der bundesweiten Lohngerechtigkeit. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg anlässlich des Equal Pay Day – Tag des gleichen Lohns – am 17. März 2020 mit. Deutlich besser sieht es im Nachbarland Brandenburg aus.

In Berlin stagniert die Lohnlücke

Demnach verdienten Frauen 2019 in Brandenburg pro Stunde durchschnittlich 16,69 Euro brutto und damit rund drei Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen (17,27 Euro). Außer in Brandenburg gab es nur in Sachsen-Anhalt eine solch geringe Differenz zwischen den Verdiensten der beiden Geschlechter. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern – der Gender Pay Gap – 2019 in Berlin unverändert. In Brandenburg hat sie sich hingegen um ein Prozentpunkt erhöht, sodass der sich bis dahin stetige Rückgang des Verdienstunterschieds nicht weiter fortsetzte, wie die Statistiker am Montag mitteilten.

2018 habe die Geschlechter-Einkommenslücke in Berlin um ein Prozentpunkt zugenommen, während sie in Brandenburg um ein Prozentpunkt zurückgegangen sei, so das Amt für Statistik berlin-Brandenburg. In den letzten Jahren entwickelte sich der Gender Pay Gap in beiden Ländern den Angaben zufolge unterschiedlich: Während er sich in Berlin seit 2014 ständig zwischen 13 und 15 Prozent auf und ab bewegte, hat er sich in Brandenburg um 4 Prozentpunkte reduziert.

Ungerechte Bezahlung vor allem in früheren West-Ländern

Die ungerechte Bezahlung von Frauen und Männern ist vor allem im früheren Bundesgebiet verbreitet, wie aus den Zahlen weiter hervorgeht. „In den neuen Bundesländern bleibt der geschlechtsspezifische Verdienstunterschied hingegen relativ gering“, heißt es in der Mitteilung des Statistikamtes. Bundesweit ging er erstmals auf rund 20 Prozent zurück, nachdem er drei Jahre lang bei 21 Prozent gelegen hatte.

Die Unterschiede in der durchschnittlichen regionalen Entlohnung von Frauen und Männern sind demnach in erster Linie auf die regionale Struktur der Wirtschaft und der Betriebe zurückzuführen. So verdienten Männer vor allem in großen Industriebetrieben deutlich mehr als Frauen. Zudem seien die Verdienste der Männer in den neuen Bundesländern nach wie vor deutlich niedriger als die von Männern im früheren Bundesgebiet. Gut bezahlte Industriejobs seien im Osten eher selten.

Viele Faktoren spielen beim Gender Pay Gap eine Rolle, unter anderem das unterschiedliche Verdienstniveau und die unterschiedliche Verdienstentwicklung in den einzelnen Branchen und Berufen. Dass Frauen und Männer zu großen Teilen in unterschiedlichen Branchen und Berufen arbeiten, wirkt sich auf den Verdienstunterschied und dessen Entwicklung aus.