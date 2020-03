Volleyball Deutscher Volleyball-Nationalspieler Weber in Quarantäne

Mailand. Der deutsche Volleyball-Nationalspieler Linus Weber von den Powervolleys Milano hat die Lage in Italien mit der Ausgangssperre als "erschreckende Situation" bezeichnet. Der 20-Jährige gebürtige Geraer, der im Sommer vergangenen Jahres von den Berlin Volleys in die Lombardei gewechselt war, befindet sich derzeit selbst in Quarantäne.

"Ein bisschen kränkel ich schon", zitierte die "Berliner Zeitung" (Montag) Weber nach einem Telefongespräch. Er sprach auch von leichtem Fieber. Gewissheit, ob der Coronavirus auch ihn erwischt hat, hat Weber nicht. "Es könnte auch eine normale Grippe sein", meinte Weber. Da Arztpraxen, Kliniken und Labore in Mailand derzeit völlig überlastet seien, seien Tests auf Covid-19 auch nicht möglich.

Die Powervolleys Milano haben der Mannschaft zwei Wochen Quarantäne verordnet. Vorausgegangen war eine Partie des Challenge Cups gegen VC Saaremma aus Estland und Kontakt von Teammitgliedern zu Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

"Im April soll es weitergehen, Spiele ohne Zuschauer. Es hängt eine Menge Geld dran", sagte der Thüringer Weber. "Es ist schade, dass die Italiener nicht ganz so entscheidungsfreudig sind wie die deutsche Liga." In Deutschland hat die Volleyball-Bundesliga die Saison vorzeitig für beendet erklärt.