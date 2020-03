Coronavirus Berlin: Für diese Berufsgruppen gilt die Notfallbetreuung

Berlin. Ab Montag werden in der Hauptstadt die Oberstufenzentren geschlossen, ab Dienstag wird der Betrieb an den übrigen Schulen wie Grundschulen und Gymnasien sowie an den Kitas bis zum Ende der Osterferien am 19. April eingestellt. Dadurch soll die Verbreitung des Sars-CoV-2 verlangsamt werden.

Eine Notfallbetreuung für Kinder von Eltern im Gesundheitssystem, bei der Polizei und Feuerwehr soll organisiert werden. Weil gerade alte Menschen zur Hauptrisikogruppe zählen, wird davon abgeraten, die Betreuung von Kindern bei den Großeltern zu organisieren.

Die Berliner Morgenpost informiert in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen beim Coronavirus in Berlin.

Für diese Berufsgruppen gilt die Notfallbetreuung:



Polizei, Feuerwehr und

Justizvollzug

Krisenstabspersonal

Betriebsnotwendiges Personal

von BVG, S-Bahn, BWB, BSR,

weiterer Unternehmen des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)

Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal,

sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren,

Beschaffung, Apotheken)

Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich

Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Einrichtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen Hilfeangeboten und Notdiensten

Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert

Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der Grundversorgung

Pragmatische Lösungen gefordert

Die Schulschließungen stellen viele berufstätige Eltern vor große Herausforderungen: Rund 151.000 Kinder zwischen einem und 16 Jahren stehen ab kommender Woche ohne Betreuung da - bei ihnen gehen beide Elternteile oder das alleinerziehende Elternteil Vollzeit arbeiten. Bei rund 178.000 Kindern und Jugendlichen hingegen arbeitet mindestens ein Erziehungsberechtigter nicht. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2018 hervor, die die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der dpa vorliegen. Insgesamt leben demnach rund 510.000 Kinder und Jugendliche zwischen einem und 16 Jahren in Berlin.

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) rief alle Arbeitgeber auf, pragmatische Lösungen mit ihren Beschäftigten zu finden. Auf die Schließung von Schulen und Kindergärten könne mit Homeoffice, kreativen Arbeitszeitmodellen, der Nutzung von Urlaub und Arbeitszeitkonten reagiert werden. Einheitliche Regelungen gibt es bislang nicht.

