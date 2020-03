Coronavirus Berlin: Berliner und Touristen zieht es ins Freie

Berlin. Es verheißt Freiheit – an diesem Sonntag noch mehr als an den vergangenen: Auf dem Tempelhofer Feld lässt sich die Sorge vor dem Coronavirus fast vergessen. Auf der früheren Startbahn rasen Rennradfahrer und Kitesurfer um die Wette. Der Wind rupft Spaziergängern am Kragen. Wegen des Sausens müssen sie lauter sprechen – aber alle halten Abstand. Selbst im Freien, auch auf dem Feld. Eine Frau, der die Lage selbst hier nicht geheuer ist, wählt die größtmögliche Distanz. Und läuft mit ihren Nordic-Walking-Stöcken quer durchs Vogelschutzgebiet.

Wegen Coronavirus: Vor dem mobilen Café auf dem Tempelhofer Feld müssen Kunden Abstand wahren.

Foto: Reto Klar

Spätestens, wer am fahrbaren Café-Stand auf der Startbahn einen Espresso ordert, den holt die Krise wieder ein. Hier heißt es: 1,50 Meter Abstand halten zu denen, die am Tresen auf ihr Heißgetränk warten. Immer wieder muss Betreiber Max seinen Kunden bitten zurückzubleiben. Trotzdem will er heute so viel Kaffee verkaufen wie möglich.

„Am Dienstag muss ich dann leider schließen“, sagt Max, während die heiße Milch im Becher schäumt. Auch vor dem Café, das sich im Freien befindet, machen die Restriktionen des Senats nicht halt. „Aber ich muss weiter Miete zahlen.“

Sport statt Stände: Ein Jogger läuft über das Gelände des Trödelmarkts an er Straße des 17. Juni, der am Sonntag vorzeitig geschlossen wurde.

Foto: Thomas Schubert

Sofern sie nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, sind Berliner am letzten Sonntag vor den großen Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus eher bewegungsmüde. In den leeren Wagen der S-Bahn sind viele Fenster aufgerissen. Gesichter verstecken sich hinter Schals, Hände stecken in Gummi-Handschuhen. „Motz“-Verkäufer Paul hat es schwer: „Bislang haben viele nur weggeschaut, wenn ich mit der Zeitung komme. Jetzt stehen sie auf und wechseln die Bank.“

Am S-Bahnhof Tiergarten rauscht der Zug vorbei an den zerlegten Ständen auf dem Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni. Am Sonntag hat der älteste Flohmarkt Berlins aufgrund der Corona-Krise vorzeitig geschlossen. Was bleibt, ist die Freude am Sport. Oder Sightseeing – von außen.

Fitness statt Frust: Eine Frau im Tiergarten nutzt den Sonntag für ein Workout - und hält Abstand zu anderen Sportlern.

Foto: Thomas Schubert

Trotzdem tummeln sich vor Berlins Sehenswürdigkeiten inzwischen kaum noch Touristen.

