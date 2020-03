Justiz Berlin: Polizist Peter G. nach Todesfahrt vor Gericht

Es seien schwere Tage für seine Mandanten, sagt Rechtsanwalt Matthias Hardt. „Es geht ihnen richtig schlecht – depressiv, kaputt, traurig, sauer.“ Denn in wenigen Tagen werden Britta und Christian Martini im Gerichtssaal auf den Mann treffen, der ihr Leben für immer zerstörte: Peter G., 52 Jahre alt, Hauptkommissar, mittlerweile suspendiert und in einem anderen Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt. Den „Mörder“ ihrer Tochter Fabien, wie sie den Beamten zuletzt nannten. Im Prozess gegen ihn treten sie als Nebenkläger auf.

Fabien Martini

Foto: Privat

Fabien Martini starb am 29. Januar 2018 bei einem Unfall auf der Grunerstraße in Mitte. Der Tod der damals 21-Jährigen tue seinem Mandanten „unendlich leid“, sagte Peter G.’s Verteidiger vor Kurzem dem „Tagesspiegel“. Ein Interview mit der Berliner Morgenpost lehnt er aber ab. Sein Mandant habe es nicht gestattet. Die Morgenpost machte öffentlich, dass G. vor dem Unfall laut eines Gutachtens mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit von 134 Kilometern pro Stunde gefahren und bei ihm eine Stunde danach in der Charité ein Blutalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt worden sein soll.

Patientenakte wurde als Beweismittel nicht zugelassen

Zumindest letzteres wird im Prozess, der am Dienstag vor einem erweiterten Schöffengericht des Amtsgerichts Tiergarten startet, wohl keine Rolle spielen. Die Staatsanwaltschaft hatte G. im Januar zwar nicht nur wegen fahrlässiger Tötung aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit angeklagt, sondern auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer. Das Gericht ließ den Trunkenheitsvorwurf aber nicht zu. Die Patientenakte des Beamten, die die Staatsanwaltschaft ein Jahr nach dem Unfall beschlagnahmte, darf nicht als Beweismittel vorgebracht werden.

„Ärzte haben ein Zeugnisverweigerungsrecht, damit unterliegen Patientenakten auch einem Beschlagnahmeverbot“, sagt Gerichtssprecherin Lisa Jani. Die Ermittler hätten bewusst rechtswidrig gehandelt. „Die Staatsanwaltschaft hat einen Durchsuchungsbefehl wegen des Anfangsverdachts der Strafvereitelung erwirkt, den es nach Auffassung des Gerichts nicht gab.“ Wahrheitsforschung gebe es nicht um jeden Preis. Seine Mandanten wühle das auf, sagt Hardt. Nach der Freude über die Trunkenheitsanklage nun wieder Ernüchterung. „Alles, was sie vom Gericht mitbekommen, ist nur noch erschreckend.“

Mit Blaulicht und 134 km/h durch Mitte

29. Januar 2018: Hauptkommissar G. hat Dienst. Am Mittag werden er und ein Kollege zu einem Überfall in die Mall of Berlin gerufen. Ein Fehlalarm, wie sich später herausstellen wird. Mit dem Streifenwagen rasen sie über die Grunerstraße nach Westen. Blaulicht und Martinshorn sollen eingeschaltet sein. Es ist 13.04 Uhr. Hinter dem Roten Rathaus will Fabien Martini ihren Renault Clio auf dem Mittelstreifen parken. Die Reinickendorferin hat einen Termin bei der Bank, da sie drei Tage später ein Café übernehmen will. Die junge Frau will den Laden aufbauen, dann studieren und später zur Polizei.

Britta und Christian Martini trauern um ihre Tochter.

Foto: Reto Klar

Ausgerechnet ein Polizeiwagen macht dem Leben der 21-Jährigen ein plötzliches Ende. Sie biegt von der rechten Fahrspur nach links, da sie auf dem Mittelstreifen einen Parkplatz entdeckt. Peter G. kommt aus dem Tunnel geschossen. Er hätte laut Anklage mit so etwas rechnen müssen. Aber er sieht Martinis Wagen zu spät, bremst ab, schießt mit 93 Stundenkilometern in die Fahrerseite des Kleinwagens und zerquetscht ihn. Beim Aufprall reißt die linke Herzkammer der jungen Frau. Um 13.35 Uhr hat sie den Kampf mit dem Tod verloren. Laut Nebenklägeranwalt Hardt ist G. zu diesem Zeitpunkt noch am Unfallort. Er und sein Beifahrer werden leicht verletzt.

Keine Atemalkoholkontrolle vor Ort

Steht der Verdacht von Alkohol am Steuer im Raum, müsse vor Ort eine entsprechende Atemkontrolle durchgeführt werden, bestätigte die Staatsanwaltschaft im Dezember. In diesem Fall geschah es aber nicht. Wie laut Hardt aus den Ermittlungsakten hervorgeht, soll G.’s Vorgesetzter schnell vor Ort gewesen und das Kommando übernommen haben. Als die Unfallermittler eintrafen, sei der Unfallfahrer bereits mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen.

Nebenklägeranwalt Hardt wirft Polizei und Staatsanwaltschaft seit zwei Jahren nicht nur vor, fehlerhaft und zudem weder fair noch objektiv ermittelt zu haben. Er sieht auch den Versuch der Vertuschung, „weil in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck entstehen sollte, dass ein Mitarbeiter betrunken fährt“. Man könne das zynisch sehen: „Das vorhergesehene, erwartbare, gewünschte und gewollte Ergebnis ist erzielt worden.“ Die Staatsanwaltschaft habe die Akte am 30. Januar 2019, einen Tag nach dem ersten Jahrestag des Unfalls, beschlagnahmt, „um Gesicht zu wahren“. Der öffentliche Druck sei zu groß gewesen.

„Diese Nibelungentreue ist nicht auszurotten“

Er habe keine großen Erwartungen an den Prozess, sagt Hardt. G.’s Kollegen hätten laut der Ermittlungsakten stets ausgesagt, keine Betrunkenheit festgestellt zu haben. Dass sich vor Gericht nun doch einer dazu einlassen werde, glaube er nicht. „Diese Nibelungentreue ist nicht auszurotten.“ Er könne lediglich appellieren, die Wahrheit zu sagen. Auch sein Antrag, die involvierten Rettungssanitäter und Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, lief ins Leere. Der Angeklagte habe die Zustimmung verweigert.

Dass die beschlagnahmte Akte nicht zugelassen wurde, sei eine Ermessensentscheidung, sagt Hardt. Man habe die Rechte des Angeklagten gegen die Aufklärung abgewogen und sich für ersteres entschieden. Ein anderes Gericht könne zu einem anderen Schluss kommen. Bevor der Prozess überhaupt startet, steht für den Nebenklägeranwalt fest: „Ich setze auf die Berufung.“