Kleintransporter fährt auf A9 gegen Auto: Vier Verletzte

Mühlenfließ. Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 9 gegen ein Auto gefahren und hat dadurch vier Menschen verletzt. Der Kleintransporter, in dem insgesamt fünf Menschen saßen, wechselte am Samstagmittag auf der Höhe des Rasthofs Fläming (Potsdam-Mittelmark) von der rechten auf die mittlere Spur und missachtete dabei ein nebenan fahrendes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Fahrzeuge gerieten dabei ins Schleudern, das Auto soll gegen die Mittelleitplanke geprallt sein. Die Verletzen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Zehntausend Euro.

( dpa )