Mann wirft brennenden Aschenbecher an die Wand: Feuer

Frankfurt (Oder). Ein Mann hat in Frankfurt (Oder) mit dem Wurf eines brennenden Aschenbechers ein Feuer ausgelöst - ein schlafender Mitbewohner konnte gerettet werden. Nach seinem Wurf habe der 32-Jährige die Wohnung in der ersten Etage einfach verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Doch der Rauch aus seiner Wohnung zog in die zweite Etage und ins Dachgeschoss der Wohngemeinschaft.

Die Feuerwehr entdeckte den 34 Jahre alten Mitbewohner laut Polizei am späten Samstagnachmittag schlafend in der zweiten Etage. Er kam wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden liege bei rund 50 000 Euro.