Eisbären-Torwart Dahm: Hatten gute Chance, Meister zu werden

Berlin. Nach dem vorzeitigen Ende der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) blickt Torwart Sebastian Dahm von den Eisbären Berlin positiv auf die eigene Spielzeit zurück. "Ich finde, wir haben eine supergute Saison gespielt", sagte der 33-Jährige in einem Interview auf der Vereinsseite. "Ich habe mich so auf die Playoffs gefreut. Ich denke wirklich, wir hatten eine gute Chance Meister zu werden", ergänzte der gebürtige Däne.

Aufgrund der Coronavirus-Krise hatte die Liga-Führung bereits vergangenen Dienstag die Spielzeit in der DEL und DEL2 ohne Vergabe eines Meistertitels beendet.