Warum Timothy Nunan ein fröhlicher Forscher ist

Timothy Nunan zieht Querverbindungen in der Weltgeschichte. Und arbeitet an einem Buch über Islamismus.

Dass Timothy Nunan kein gebürtiger Deutscher ist, merkt man weniger an seinem amerikanischen Akzent, der ist sehr schwach. Eher daran, dass er manchmal spricht, als würde er gerade von einer Thomas-Mann-Lektüre aufschauen. Er sagt zum Beispiel „Ich habe mir einen Kaffee gebrüht“. Das ist natürlich total richtig, aber es klingt etwas altmodisch, vor allem, wenn es ein 34-Jähriger sagt. Gesagt hat er das als Antwort, wie er den Tag erlebt hat, als er von seiner Auszeichnung erfahren hat. „Ich habe mir einen Kaffee gebrüht und dann erhielt ich die Nachricht auf meinem Mobiltelefon.“ Eigentlich hatte er einen ganz normalen Universitätstag geplant, sagt er. „Aber dann wurde es doch ein sehr außergewöhnlicher Tag.“

In der Nachricht von der Deutschen Forschungsgesellschaft an ihn stand, dass Timothy Nunan mit dem Heinz-Maier-Leibnitz-Preis 2020 ausgezeichnet wird. Dieser mit 20.000 Euro dotierte Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Nachwuchs im Wissenschaftsbetrieb. Nunan ist einer von zehn Preisträgern, aber der einzige, der für eine Forschung in Berlin ausgezeichnet wurde. Er ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität. Dort beschäftigte er sich mit seinem Lieblingsthema, das ihn schon seit Beginn seiner Wissenschaftskarriere im Kopf ist: dem Kalten Krieg und dessen Auswirkungen auf Länder im Nahen Osten.

Nunan erforscht Wirkung des Kalten Kriegs auf Berlin

„Berlin ist dafür ein sehr guter Ort“, sagt Nunan, „weil an keinem anderen Ort der Welt der Kalte Krieg so viele Spuren hinterlassen hat.“ Auch den Wissenschaftsbetrieb hat er als sehr inspirierend in Erinnerung. „Deutschland hat eine wahnsinnig gute Infrastruktur für Geschichtswissenschaft“, sagt er weiter. „Konflikte, die aber Staaten auf mehreren Kontinenten betreffen, sind durch die deutsche Universitätsstruktur besser zu untersuchen.“ In den USA sei das Studium strenger nach Regionen unterteilt. „Ich konnte in Berlin immer mit Menschen arbeiten, die fließend die Sprachen der jeweiligen Region sprachen, die mich interessierte.“

Das deutet an, dass es mehrere Sprachen sind, die der US-amerikanische Experte für Globalgeschichte – so einer seiner Titel – spricht. Fließend sind das neben Deutsch, das er seit 2005 studiert, Russisch und Persisch. Die meisten der Texte, die er für seine Arbeiten liest, sind in diesen Sprachen. Sein Usbekisch und Spanisch ist etwas „angerostet“, seit er vor vier Jahren beschlossen hat, noch Arabisch zu studieren. Er konnte das dank des Freigeist-Stipendiums der Volkswagenstiftung und studiert es jetzt noch.

„Allerdings nur das Hocharabisch“, schränkt er ein, „das heißt nicht, dass ich mich auf der Straße im Libanon verständlich machen könnte.“ Mit dieser Sprache hofft er, für sich noch mehr Quellen erschließen zu können. „Mich hat immer interessiert, wie Konflikte wie der Vietnamkrieg oder eben der Kalte Krieg sich auf den globalen Süden auswirken.“ Damit meint er Länder wie Mosambik, den Jemen oder eben die Länder, die ihn noch jetzt beschäftigen: Iran, Irak und Afghanistan.

Buch soll Verbindung des Kriegs zum Islamismus zeigen

Interessant, dass er sich gerade jene Länder ausgesucht hat, die von seiner Heimatregierung als „Schurkenstaaten“ bezeichnet wurden. „Aber die politische Situation in meinem Land hat glücklicherweise wenig Einfluss auf die Forschung in diesem Bereich.“ Außerdem sei es doch gerade jetzt wichtig, noch mehr über die Entstehung des Islamismus im Nahen Osten zu wissen. Derzeit bekommt Timothy Nunan noch wenig Anfragen von politischer Seite. Aber er braucht auch noch Zeit, um seine Forschung über die Verbindung von russischer und iranischer Außenpolitik fortzusetzen. Erst in ein paar Jahren soll sein Buch fertig sein, das die Entstehung des Islamismus mit dem Kalten Krieg in Verbindung bringt. Arbeitstitel: „Islamism and Its Enemies“ (Der Islamismus und seine Feinde).

Doch bis dahin steht er jeden Tag auf und „brüht“ sich erst einmal seinen Kaffee. Leider gerade in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin. „Morgens versuche ich, mich entweder auf persischsprachige oder arabischsprachige Quellen zu konzentrieren“, sagt er, „alle paar Wochen habe ich Arabischunterricht per Skype mit meinem Arabischlehrer in Berlin.“ Nach dem Mittagessen gehe er in die Bibliothek und arbeite Zeitschriften durch. Manchmal vermisst er Berlin, die internationalen Cafés in Charlottenburg, Kreuzberg und Mitte. Doch für die Verleihung am 5. Mai wird er wieder in Berlin sein – wo auch seine Freundin wohnt. Dass er auch mit gleichaltrigen Deutschen zu tun hat, beweist einer der letzten Sätze, die er ins Telefon sagt, wie zum Beweis, dass es auch einen Feierabend-Nunan gibt: „Ich freu mir einen Keks drauf.“