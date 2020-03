Paralympics-Tandem aus Berlin erreicht Warschau

Berlin. Vor einer Woche waren sie mit ihrem Tandem am Brandenburger Tor in Berlin gestartet. Nun haben die beiden Extrem-Radfahrer Sven Marx, der an einer Krebserkrankung leidet, und der Blinde Jürgen Pansien die erste große Etappe ihrer Reise nach Tokio erreicht: Polens Hauptstadt Warschau. Hinter den beiden Fahrrad-Touristen, die am 25. August zur Eröffnung der Paralympics Japan erreichen wollen, liegt eine rund 700 Kilometer lange Fahrt, die nun von einem ersten Zwischenfall unterbrochen wurde. Die hat mit der Corona-Krise und der Abschottung Polens nichts zu tun. Es handelt sich um eine banale Reifenpanne. Marx, der in Prenzlauer Berg eine Fahrradwerkstatt betreibt und auf seiner früheren Weltumrundung mit dem Fahrrad selbst grobe Defekte eigenhändig reagierte, ein Kinderspiel.

Sven Marx und sein Begleiter wollen China und Südkorea durchqueren „An unserem ersten größeren Ziel hatten wir gleichzeitig unser erster Platten“, protokolliert Marx nun in seinem Online-Blog, den er unterwegs nach Tokio bei jedem Zwischenstopp aktualisieren will – „zum Glück gab es den Regen erst nach dem Platten. Es sind nur vier Grad, das wäre nicht lustig gewesen.“ Die weitere Route soll über Russland, nach China und Südkorea führen, von wo aus Marx und Pansien mit einer Fähre nach Japan übersetzen wollen. Ziel der Fahrrad-Reise soll es sein, Menschen mit Behinderungen Mut zu geben. Leitmotto der Tour: „Der Heizer ist blind, der Pilot hat einen Hirntumor. Wir wollen das Unmögliche möglich machen.“ So groß die Mission sein mag – es gilt unterwegs auch kleine Erledigungen abzuarbeiten. Neben einem Foto in einem polnischen Waschsalon schreibt das Duo: „Essen, trinken, radfahren, einkaufen gehen, Wäsche waschen – was unterscheidet einen Weltenbummler von jemanden der zu Hause geblieben ist?“