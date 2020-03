Baustellen in Berlin: Hier drohen ab Montag Staus

In der neuen Woche werden in Berlin zahlreiche neue Baustellen aufgemacht. Ein Überblick.

Mit der neuen Woche beginnen in Berlin an zahlreichen Straßen Bauarbeiten. So wird in Neukölln ab 6 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz gebaut. Die Fahrbahn ist im Bereich Siegfriedstraße auf einen Fahrstreifen verengt, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit.

Auf der Oranienstraße in Kreuzberg geht es gegen Mittag mit Leitungsarbeiten los. Die Straße ist Richtung Rudi-Dutschke-Straße zwischen Moritzplatz und Lobeckstraße bis Mitte Mai gesperrt, heißt es, Fuß- und Radverkehr seien nicht betroffen.

In Steglitz werden für Fernwärmearbeiten Teile der Lauenburger Straße und der Friedrichsruher Straße in beiden Richtungen gesperrt. Auch Radfahrer dürfen die Baustelle nicht passieren. Die Arbeiten sollen fünf Monate dauern.