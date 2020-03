Als der Kapp-Putsch auf Berlins Straßen wütete

Zunächst schien man alles im Griff zu haben. Die Reichsregierung unter dem sozialdemokratischen Kanzler Gustav Bauer gab am 12. März 1920 bekannt, dass man wegen Gefährdung der Sicherheit und verfassungsfeindlicher Aktivitäten gegen einige Personen eine Schutzhaft verhängt hätte. Leider konnte man nur einen kleinen Teil dieses Personenkreises verhaften. Vor allem die Anführer befanden sich noch in Freiheit. Dazu gehörte der Generallandschaftsdirektor Dr. Wolfgang Kapp. Eigentlich ein Weltenbürger, in New York geboren, Gymnasium in Berlin, Studium in Tübingen, aktuell in Königsberg.

Größter Streik der Geschichte begann im Elektrizitätswerk

Hinter seinem Titel verbarg sich der Direktor einer großen Bank, die Kredite an landwirtschaftliche Betriebe vergab. Die Vossische Zeitung nannte ihn eine der führenden Persönlichkeiten Ostpreußens. “Auch der politische Gegner muss anerkennen, dass Kapp über ein ungewöhnliches Maß an Wissen und Urteilskraft verfügt.” Sein Vater war an der Revolution 1848 beteiligt und musste deshalb für ein paar Jahre nach Amerika emigrieren. Als kriegstreibender Patriot stieg Kapp anfang des Ersten Weltkriegs in die Politik ein, weil er Angst hatte, dass Deutschland sonst nur eine geschichtliche Episode bleiben würde. Darüber schrieb er auch ein Buch.

Wolfgang Kapp, ein in New York geborener Verwaltungsbeamter, der zuletzt in Königsberg tätig war, führte vor 100 Jahren mit seinen Verbündeten einen Putsch gegen die Reichsregierung in Berlin an – ohne Erfolg.

Foto: Pa / picture-alliance / Mary Evans Picture Library/WEIMA

Nun aber galt er laut Reichsregierung als Mitglied einer rechtsradikalen Clique, die versucht hätte das Militär auf ihre Seite zu bringen. Rechtsparteien und altkonservative Kreise würden die Desperado-Politik der rechtsspartakistischen Clique genauso ablehnen wie die Mitte-Links-Regierung des Kabinetts Bauer. Die Schutzhaft sollte eine Präventivmaßnahme sein, weil man gegen diesen „Radaupatriotismus mit nationalistischen Schlagworten“ besondere Vorsicht walten lassen und schärfste Mittel gegen die Anführer anwenden wollte.

Berlin bereitete sich vor. Der Regierungsbezirk um die Wilhelmstraße wurde gesperrt, überall gab es Stacheldrahtzäune, Maschinengewehre wurden verteilt und die Brücken besetzt. Denn es gab das Gerücht, dass die Kapp-Gruppe die Regierung stürzen wollte.

Hektische Betriebsamkeit und Fluchtgedanken

Die Ängste wurden Wirklichkeit. In der Nacht vom 12. auf den 13. März marschierte die Brigade Erhardt Richtung Berlin. Viele Soldaten hatten ein weißes Hakenkreuz auf dem Helm. Die Regierung erfuhr es um 23 Uhr, was hektische Betriebsamkeit auslöste. Man beriet Flucht und Aufruf zum Generalstreik. Zehn Minuten bevor die meuternden Truppen gegen 6 Uhr singend durch das Brandenburger Tor marschierten, flüchteten die meisten Regierungsmitglieder nach Dresden und weiter nach Stuttgart und Kapp wurde zum Reichskanzler proklamiert, was Berlin in Chaos und Gewalt stürzte.

„Legt die Arbeit nieder! Streikt! Schneidet dieser reaktionären Clique die Luft ab! Kämpft mit jedem Mittel für die Erhaltung der Republik! Lasst allen Zwist beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die Diktatur Wilhelms II: Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens! Keine Hand darf sich mehr rühren!“ Der Aufruf der SPD zum Generalstreik verbreitete sich rasch. Am 14. März erschien die Schicht der Elektrizitätswerke nicht zum Dienst, was eine Kettenreaktion auslöste und zum größten Generalstreik der deutschen Geschichte führte. Am 15. März kam der Verkehr in den Straßen Berlins zum Erliegen. Die meisten Geschäfte blieben geschlossen, Zeitungen erschienen nicht und auch der Bahnverkehr war lahmgelegt. Lebensmittellieferungen gerieten ins Stocken.

Putschisten fahren mit einem Lastwagen über den Potsdamer Platz. Ihr Erkennungszeichen: das weiße Hakenkreuz.

Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Auf den Straßen und Plätzen kam es zu Menschenansammlungen, Hetzer lieferten sich Wortgefechte und Tätlichkeiten. Die Truppen wurden beschimpft, sie wehrten sich mit Schüssen aus Maschinengewehren. Die ersten Toten gab es auf dem Potsdamer Platz. Ähnliches spielte sich an der Schönhauser Allee, in Friedenau an der Kaisereiche oder am Wilhelmplatz in Charlottenburg ab. Die Börse wurde geschlossen. Auch am 16. und 17. März kam es zu vielen Auseinandersetzungen mit Toten.

Am 18. März trat Kapp nach langen Verhandlungen zurück. Die Truppen zogen sich in den Zoologischen Garten und nach Steglitz zurück. Aber das Misstrauen in der Bevölkerung war groß, jeder Soldat galt als Putschist. Sie wurden ins Wasser geworfen und bereits gefangen genommene vor dem Abtransport gelyncht.

Bis die Stadt und ihre Außenbezirke zur Ruhe kamen, dauerte es noch bis zum 23. März. „Wie ein fantastischer Spuk ist der Kapp-Putsch vorübergehuscht. Aber leider war es keine Täuschung eines bösen Alptraums, sondern bitterste Wirklichkeit” schrieb Chefredakteur Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung und forderte, dass die Putschisten genauso scharf bestraft werden sollten, wie ein Jahr zuvor die linken Revolutionäre, denn „wer grundsätzlich gegen Gewalt kämpft, darf keinen Unterschied zwischen den Urhebern machen.“