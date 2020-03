BTS im Olympiastadion in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

BTS treten in Berlin auf – die Koreaner spielen am 11. und 12. Juli zwei Konzerte im Olympiastadion

Olympiastadion BTS live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Die K-Pop-Stars BTS kehren im Rahmen ihrer heiß erwarteten "Map of the Soul"-Tour nach Europa zurück – und kommen am 11. und 12. Juli ins Olympiastadion Berlin. Die neue Tour ist der Nachfolger der letztjährigen BTS-Welttournee "Love Yourself: Speak Yourself", die innerhalb von Minuten ausverkauft war und vier Stadionshows in Europa umfasste.

BTS, abgekürzt für Bangtan Sonyeondan oder „Beyond The Scene“, ist eine südkoreanische Boyband, die seit ihrer Gründung 2013 die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt erobert hat. Die sieben Bandmitglieder nennen sich RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook. Mit den beiden Stadionkonzerten in Berlin wird der Hype um die Band wohl auch in Deutschland eine neue Dimension erreichen - dabei brechen BTS schon jetzt alle Rekorde.

Wo werden BTS spielen?

Die beiden Konzerte finden im Berliner Olympiastadion (Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Allgemeiner Vorverkaufsstart für die BTS-Konzerte ist am Freitag (20. März) um 8 Uhr morgens. Tickets für die Konzerte können ab diesem Zeitpunkt im Vorverkauf beim offiziellen Anbieter für das Konzerte bei livenation.de (Ticketmaster) vorbestellt werden. Karten für die BTS Berlin-Shows gibt es ausschließlich online zu kaufen und nicht an lokalen Vorverkaufsstellen. Im Onsale können maximal 6 Tickets pro Person und Land erworben werden.

Gibt es einen BTS Presale?

Ja, der „BTS Global Official Fanclub Army Membership Presale“ für Berlin beginnt zwei Tage zuvor um 8 Uhr am 18. März. Der Presale ist allerdings nur für registrierte Mitglieder offen. Alle Infos zum BTS Fanclub-Presale finden sich auf campaign.weverse.io.

Wie viel werden die BTS Tickets kosten?

Die Tickets für BTS in Berlin kosten – je nach Preiskategorie zuzüglich Gebühren zwischen 55 und 180 Euro. Bei den Konzerten wird es keine Stehplätze geben, auch der Innenraum des Olympiastadions ist bestuhlt.

Gibt es Altersbeschränkungen für die BTS Shows?

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Konzerte nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Ist dieser Erwachsene nicht der Sorgeberechtigte, brauchen junge Konzertgäste eine Erlaubnis ("Muttizettel") und eine Ausweiskopie des Sorgeberechtigten. Alle Fans zwischen 16 und 18 Jahre dürfen das BTS Konzert in Berlin bis spätestens 24 Uhr besuchen. Kinder unter 6 Jahren erhalten grundsätzlich keinen Einlass - auch nicht mir Erziehungsberechtigten.

Wo spielen BTS noch?

Die K-Pop-Stars BTS haben die Termine ihrer „Map of the Soul Tour“ bekannt gegeben. Das sind die Tourdaten für Europa:

3. und 4. Juli 2020 - London, UK – Twickenham Stadium

8. Juli 2020 - Rotterdam, NL – Feyenoord Stadium

11. und 12. Juli 2020 - Berlin, DE – Olympiastadion Berlin

17. und 18. Juli 2020 - Barcelona, ES – Estadi Olimpic Lluis Companys

Wann geht es los in Berlin?

Einlass und Beginn für die beiden Konzerte sind bisher noch nicht bekannt.

Foto: Jordan Strauss / dpa

Welche Songs wird BTS spielen?

Natürlich kann die Setlist bei den Konzerten im Olympiastadion davon abweichen, aber diese Songs spielten BTS bei ihrem Konzert am 29. Oktober in Seoul:

Dionysus Not Today Outro: Wings Trivia: Just Dance Euphoria Best of Me Serendipity Trivia: Love Boy With Luv Dope / Silver Spoon / Fire / Run Singularity FAKE LOVE Trivia: Seesaw Epiphany The Truth Untold Outro: Tear MIC Drop IDOL Anpanman So What Make It Right Mikrokosmos

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S3, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion.

BTS live in Berlin 2020, Sonnabend, 11. Juli 2020, und Sonntag, 12. Juli 2020; Einlass und Konzertbeginn noch nicht bekannt, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin