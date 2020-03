Konzert: Simple Minds live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Columbiahalle / Knorkatorhalle Simple Minds live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Simple Minds sind musikalische Pioniere – und das seit 40 Jahren. Sie haben den stylischen Art-Rock von David Bowie genauso organisch in ihre Songs übernommen wie das elektronische Disco-Geplucker von Donna Summer. Jetzt ist die Band auf Tour und kommt im Rahmen ihrer "Celebrating 40 Years of Hits"-Tournee auch für einen Gig nach Berlin. Im Gepäck haben Jim Kerr, Charlie Burchill und Co. eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Don’t You (Forget About Me)“ und "Alive And Kicking".

Achtung: Durch die Bestimmungen zu Großveranstaltungen in Berlin wegen des Coronavirus musste das Konzert verschoben werden. Das ursprünglich für den 19. März geplante Konzert wurde abegsagt. Ein neuer Termin wird auf der Internetseite der Veranstalter bekannt gegeben.

Auf der Internetseite der Veranstalter heißt es dazu: "Die Veranstaltung wird verschoben! Neuer Termin tba. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird Simple Minds in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Zur Zeit sind keine Tickets für das Konzert verfügbar. Falls es noch Kontingente geben sollte, so sind diese über Internetseite der Veranstalter erhältlich.

Wann geht es in der Knorkatorhalle los?

Achtung: Der Termin am 19. März musste aufgrund der Maßnahmen gegen Großveranstaltungen in Berlin wegen des Coronavirus verschoben werden. Der Ersatztermin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Er wird auf der Internetseite der Veranstalter veröffentlicht.

Foto: picture-alliance / Jazz Archiv / picture-alliance / Jazz Archiv/picture alliance

Welche Songs wird Simple Minds spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Simple Minds am 10. März in Kopenhagen:

Theme for Great Cities Waterfront She's a River Let There Be Love I Travel Love Song Glittering Prize The American Belfast Child Book of Brilliant Things Someone Somewhere in Summertime See the Lights Hunter and the Hunted Don't You (Forget About Me) New Gold Dream (81-82-83-84)

Zugabe:

Speed Your Love to Me Alive and Kicking Sanctify Yourself

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Simple Minds live in Berlin 2020, Termin verschoben vom 19. März, Ersatztermin wird von den Veranstaltern noch bekannt gegeben, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.