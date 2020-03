Konzert: 2raumwohnung live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: 2raumwohnung spielt am 2. Oktober in Berlin

Das ursprünglich für den 4. April geplante Konzert von 2raumwohnung in Berlin wurde verschoben. Alle Infos zum Ersatztermin, Tickets & Show.

Columbiahalle / Knorkatorhalle 2raumwohnung live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Mit den Worten "20 Jahre - kommt zusammen und feiert mal wieder!“ kündigt Inga Humpe gemeinsam mit ihrem Partner Tommi Eckart die "20 Jahre 2raumwohnung"-Tour an. 2raumwohnung sind seit 20 Jahren zwei der wichtigsten Protagonisten des deutschsprachigen Elektropops – wenn nicht sogar das Aushängeschild des Genres. Seit sie im Jahr 2000 mit “Wir Trafen Uns In einem Garten” das Lebensgefühl des vereinten Party-Berlins so treffend beschrieben, ist viel passiert und will gefeiert werden.

Achtung: Durch die Bestimmungen zu Großveranstaltungen in Berlin wegen des Coronavirus musste die Feier allerdings verschoben werden. Das ursprünglich für den 4. April geplante Konzert wurde abegsagt. Mit dem 2. Oktober wurde aber ein Ersatztermin für die Jubiläumsshow gefunden.

Auf der Internetseite der Veranstalter heißt es dazu: "Liebe Leute, aufgrund der aktuellen Lage in Sachen COVID-19 (“Coronavirus”) und der damit verbundenen Auflagen kann das Konzert nicht wie geplant stattfinden. Wir freuen uns jedoch, einen neuen Termin gefunden zu haben, um das Konzert für euch nachholen zu können. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit."

Was erwartet die Besucher?

Auf der "20 Jahre 2raumwohnung"-Tour wird keiner der Hits wie "Sexy Girl" oder "2 Von Millionen Von Sternen" fehlen und die Konzertbesucher dürfen sich auf auf Beats, Lightshow, Videoperformance, Gitarren, sphärische Live-Elektronik und Inga Humpes einzigartigen Gesang freuen.

Wo werden 2raumwohnung in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von 2raumwohnung sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich.

Wann geht es in der Knorkatorhalle los?

Achtung: Der Termin am 4. April musste aufgrund der Maßnahmen gegen Großveranstaltungen in Berlin wegen des Coronavirus verschoben werden. Der Ersatztermin ist der 2. Oktober 2020. Der Einlass startet am 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

2raumwohnung live in Berlin 2020, Termin verschoben vom 4. April auf den 2. Oktober 2020, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.