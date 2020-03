Konzert: Lenny Kravitz live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Lenny Kravitz spielt am 17. Juni in Berlin

Max-Schmeling-Halle Lenny Kravitz live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Lenny Kravitz kommt mit seiner „Here To Love“ Tour 2020 zurück nach Deutschland. Nach seinen erfolgreichen Shows 2018/2019 wird Lenny Kravitz auch im Jahr 2020 wieder die großen Hallen füllen. Darunter die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Konzertbesucher dürfen sich auf Songs seines neuen Albums „Raise Vibration“ inklusive des Sommerhits „5 More Days ´Til Summer“ freuen. Aber auch Klassiker der Rocklegende, wie „Fly Away“ oder „It Ain’t Over ’Til It’s Over“ stehen auf der Setlist.

Wo wird Lenny Kravitz auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Lenny Kravitz sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (17. Juni) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Foto: dpa

Welche Songs wird Lenny Kravitz in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Lenny Kravitz am 21. September in Los Angeles:

We Can Get It All Together Fly Away Dig In American Woman Get Up, Stand Up Fields of Joy Freedom Train Who Really Are the Monsters? Stillness of Heart It Ain't Over 'Til It's Over Can't Get You Off My Mind Low I Belong to You Mr. Cab Driver Bank Robber Man Where Are We Runnin'? Are You Gonna Go My Way Love Revolution

Zugabe:

Here to Love Let Love Rule

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Lenny Kravitz live in der Max-Schmeling-Halle, Mittwoch, 17. Juni 2020, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin