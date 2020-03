Konzert: Nick Cave live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 27. Mai spielt Nick Cave in Berlin

Mercedes-Benz Arena Nick Cave live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Nick Cave geht mit seiner Band The Bad Seeds im Frühjahr 2020 mit dem aktuellen Werk „Ghosteen“ auf Europa-Tour. Bekannt als einer der besten Live-Acts wird die Band in 19 Ländern auftreten, vier Shows davon in Deutschland. Die Berliner Fans sollten sich den 27. Mai im Kalender markieren. Mit 17 Studioalben und mehreren Singles begeisterte die Band ihre Fans seit 1983. Mit ihrem Song "Where the Wild Roses Grow" mit Kylie Minogue schufen sie einen weltweiten Hit. Ihr Debütalbum hieß "From Her to Eternity".

Wo wird Nick Cave Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Nick Cave sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich.

Wann geht es in der Mercedes-Benz Arena los?

Der Einlass startet am Mittwoch (27. Mai) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Redferns via Getty Images/Getty Images

Welche Songs wird Nick Cave in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Nick Cave im Januar in Brüssel:

Papa Won't Leave You, Henry God Is in the House The Mercy Seat Avalanche Into My Arms Where's the Playground Susie? The Ship Song Waiting for You Jubilee Street (Are You) The One That I've Been Waiting For? Sad Waters Love Letter

Zugabe:

Fifteen Feet of Pure White Snow Palaces of Montezuma Shivers Stranger Than Kindness Skeleton Tree

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Nick Cave and the Bad Seeds live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 27. Mai 2020, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.