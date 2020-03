Füchse lassen Trainingsbetrieb ruhen: Hoffnung für Verletzte

Ein Ball in der Hand eines Spielers.

Berlin. Die Füchse Berlin lassen nach der Aussetzung des Spielbetriebs in der Handball-Bundesliga und im EHF-Pokal für einige Tage auch das Training ruhen. Die Bundesliga pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie erst einmal bis zum 22. April. Internationale Spiele wird es zunächst bis 12. April nicht geben. Wann die ausfallenden Partien im Europacup gegen Aix-en-Provence und Tatabanya sowie in der Bundesliga gegen Wetzlar, Göppingen und die Rhein-Neckar Löwen nachgeholt werden könnten, steht nicht fest.

Eine sportliche Chance ist die Zwangspause für die Langzeitverletzten, die an ihrer Genesung arbeiten. So könnten die Nationalspieler Fabian Wiede und Paul Drux nach ihrer Reha beim Neustart des Spielbetriebs wieder dabei sein. "In unserem Fall könnte das tatsächlich ein Vorteil sein", sagte Trainer Michael Roth der "Berliner Morgenpost" (Samstag).