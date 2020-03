Auch der Berliner Politikbetrieb köchelt auf Sparflamme

Berlin. Als Folge der Corona-Pandemie wird auch das politische Leben in Berlin zurückgefahren. Parteien sagen Veranstaltungen ab, Fraktionen setzen Treffen aus und auch das Parlament reagiert auf die Krise. Drei der vier Ausschüsse (Wirtschaft, Wissenschaft, Datenschutz), die am Montag stattfinden sollten, sagte Parlamentspräsident Ralf Wieland am Freitag ab. Lediglich der Innenausschuss wird zusammentreten – allerdings mit abgespeckter Tagesordnung.

„Wir verfolgen zwei Ziele“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Heiko Melzer. „Wir wollen den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und die Funktionsfähigkeit des Parlaments gewährleisten.“ Denn der Gesetzgeber muss trotz der Pandemie arbeitsfähig bleiben, um wichtige Entscheidungen zu treffen und Geld bereitzustellen.

Nicht die Zeit für taktische Spielchen

Unter den Fraktionen im Abgeordnetenhaus herrscht bereits Einigkeit, dass keine Anhörungen mehr stattfinden und keine namentliche Abstimmungen mehr angemeldet werden. „Wir haben uns dazu bereit erklärt, klassische Instrumente der Opposition nicht wahrzunehmen“, sagte Melzer. „Es ist nicht die Zeit für taktische Spielchen.“

Auch das Abgeordnetenhaus schränkt sich ein, wie Parlamentspräsident Ralf Wieland mitteilte. Wieland hat einen „Krisenstab Pandemie“ eingerichtet, an dem unter anderem die Parlamentarischen Geschäftsführer der sechs Fraktionen teilnehmen.

Abgeordnetenhaus sperrt Besucher aus

Ab dem 16. März dürfen keine externen Besucher das Gebäude des Abgeordnetenhauses betreten. Das Plenum und die Ausschüsse tagen ohne Zuschauer. Untersuchungsausschüsse sollen nicht länger als sechs Stunden tagen und auf die Durchführung von Pressekonferenzen verzichten. Im Plenum sollen mehr Sitzplätze bereit gestellt werden, um den Abstand zwischen den Abgeordneten zu vergrößern und die Ansteckungsgefahr zu senken. Der Ältestenrat wird am Dienstag über den Ablauf der Plenarsitzung am kommenden Donnerstag beraten.

Auch die Parteien reagieren. Der Berliner Landesverband der SPD schränkt die Arbeit ein. „Wir lassen unser Parteileben ruhen“, hieß es am Freitag aus dem Kurt-Schumacher-Haus. „Alle Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen und Sitzungen der Berliner SPD werden abgesagt.“ Das Kurt-Schumacher-Haus sei ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Gesundheit aller müsse in Zeiten des Corona-Virus oberste Priorität haben.

Grüne sagen Parteitag ab

Die CDU Berlin hat zudem beschlossen, eigene Veranstaltungen, die keine hohe Dringlichkeit haben und nicht zwingend jetzt stattfinden müssen, zu verschieben oder digital durchzuführen. So handhaben es auch die Grünen, die darüber hinaus auch ihren am 28. März geplanten Parteitag abgesagt haben. „Wir stehen als politische Organisation besonders in der Verantwortung, vorbildhaft die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern oder zumindest zu verzögern“, begründen die Grünen den Schritt.

Der FDP-Landesverband hat seine Mitarbeiter komplett ins „Homeoffice“ geschickt. Noch nicht endgültig beschlossen ist, ob der Kleine Parteitag am 25. März und der Große Parteitag am 24. und 25. April stattfinden werden.

Auch bei der AfD findet das Parteileben nach Angaben ihres Sprechers Ronald Gläser nur noch eingeschränkt statt. Die Partei ist weiter auf der Suche nach einem Veranstaltungsort für ihren Parteitag. Der gewählte Notvorstand ist laut Schiedsgericht nur bis zum 30. Juni dieses Jahres im Amt. bis dahin muss ein regulärer Vorstand gewählt sein. „Bis dahin haben wir die Krise hoffentlich überstanden“, sagte Sprecher Gläser.