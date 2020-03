Schulen und Kitas schließen, Abiturprüfungen finden statt

Schulen schließen am Dienstag, die Oberstufenzentren schon am Montag. Notbetreuung für einige Kita- und Grundschulkinder geplant.

Berlin. Ab nächster Woche werden die Kitas und Schulen der Stadt für die nächsten fünf Wochen geschlossen bleiben. Mit dieser Zwangspause hoffen die Behörden, die Infektionsrate beim Coronavirus zu entschleunigen. Am kommenden Montag, den 16. März, schließen die Oberstufenzentren, einen Tag später, am 17. März, dann alle anderen allgemeinbildenden Schulen und alle Kitas. Frühestens am Montag, den 20. April – dem ersten Schultag nach den Osterferien – soll dann der Unterricht wieder aufgenommen werden und die Kitas wieder öffnen. Das müsse man situativ entscheiden.

„Ich bin mir bewusst, dass die Schul- und Kitaschließungen für viele Eltern eine Herausforderung darstellen“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). So sind 365.000 Berliner Schüler betroffen, die rund 760 öffentliche und private Schulen besuchen – davon 436 Grundschulen. Gerade für die große Gruppe der Grundschüler – rund 176.500 – wird in einigen Fällen für eine „Notbetreuung“ durch die Schulen gesorgt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Eltern einer Berufsgruppe angehören, die für das Aufrechterhalten des öffentlichen Lebens- und Infrastruktur unabkömmlich ist.

In einem Brief der Senatsverwaltung für Bildung an alle Schulleitungen wird ausdrücklich auch der Umgang mit allen anstehenden „abschlussrelevanten Prüfungen“ wie Abitur und Mittlerer Schulabschluss herausgehoben, die Ende März beginnen. „Die Durchführung aller Prüfungen ist sicherzustellen“, heißt es in dem Schreiben an die Schulleitungen. „Die Schüler erscheinen zum Prüfungstermin in ihrer jeweiligen Schule.“

„Über die Einsatzzeiten entscheiden Schulleitungen“

Weiter heißt es im Brief, dass „Schulleitungen, Lehrkräfte sowie pädagogisches Personal“ sich bis „bis auf Weiteres auf ihren Dienststellen“ einzufinden hätten. Ein Grund ist die Gewährleistung der „Notbetreuung“, die jede Grundschule anbieten muss. Allerdings liegt es im Ermessen jeder Schulleitung zu entscheiden, ob man eine Anwesenheit des Lehrpersonals vor Ort haben will oder Home-Office möglich macht. „Über die Einsatzzeiten entscheiden die Schulleitungen nach jeweiliger Erfordernis.“

Offenbar will man von Behördenseite „Coronaferien“ vermeiden. Auch die Schüler sollen zu Hause weiter lernen und mit Übungsaufgaben im Stoff bleiben. Wohl auch deshalb sprach der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf der Senatspressekonferenz lediglich von einer „Einschränkung des Schulbetriebs“.

Dass die Schulschließung für fast alle Schulen erst am Dienstag stattfindet, begrüßte Astrid-Sabine Busse vom Interessenverband Berliner Schulleitung, die die Schule in der Köllnischen Heide leitet. „So haben wir wenigstens Vorlauf“, sagte sie. Am Montag rechnet sie damit, dass viele Eltern ihre Kinder schon zu Hause lassen. Das sei auch in Ordnung, „darauf reagieren wir mit Augenmaß“. Das werde auch von der Bildungsverwaltung getragen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) betonte, dass sie wisse, welch ein Einschnitt für viele Eltern der Wegfall von Schule und Kita sei.

Dort will man auch, dass der Unterricht über Internetplattformen wie den „Lernraum Berlin“ weiterläuft. Das sei aber an ihrer Grundschule schwierig. „Viele unserer Schüler haben noch kein Internet“, sagte sie. Deshalb verteile man händisch Aufgaben. Anders dagegen ist die Situation am Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln. „Wir sind vorbereitet“, meinte dort der Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind. Man habe einen passwortgeschützten Bereich auf der Schulhomepage, dort werde man Material für die Schüler bereitstellen. Insgesamt erlebe er Schüler, Eltern und Kollegen als „sehr vernünftig“ und besonnen. Für die Schulschließung gebe es viel Verständnis.

Auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat man Verständnis für den Schritt. Zuletzt hätten sich immer wieder Mitglieder gemeldet, die unter Immunschwäche oder Atemwegserkrankungen litten und im Schul- oder Kitabetrieb arbeiteten. „Die haben Angst“, sagte Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW-Berlin. Nun gehe es darum, die anstehenden Prüfungen und die Notbetreuung zu organisieren. An der Strategie der Senatsbildungsverwaltung, nun den Unterricht auf digitale Plattformen zu verschieben, hat er Zweifel. Es sei eine Illusion zu glauben, man könne von einem Tag auf den anderen den Unterricht digital umstellen. „Da muss man die Kirche im Dorf lassen“, sagte Erdmann.

Schließung der Kitas stellt viele Eltern vor Probleme

Der zweite große Bereich, der von der Schließung betroffen ist, ist der Kitabereich. Rund 163.000 Kinder werden in Berlin in Kitas betreut. Die sind nun bis Mitte April zu Hause. „Die Schließung erfolgt, um die Sozialkontakte aller Art herunterzufahren“, informierte der Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) seine Mitglieder. „Die Schließung dieses Betreuungssystems gefährdet allerdings andere Systeme“, brachte Roland Kern, Vertreter des DaKS, die Problematik auf den Punkt. Fällt die Kinderbetreuung weg, können viele Eltern nicht mehr zur Arbeit erscheinen, das öffentliche Leben droht damit zum Erliegen zu kommen. Deshalb richte man eine Notbetreuung ein.

Laut Senatorin Scheeres hat man sich dazu entschieden, die Kita-Notbetreuung an zwei Orten anzubieten: entweder in der Nähe von Krankenhäusern oder an zentralen Punkten in einem Bezirk. „Pandemisch wäre sicherlich eine dezentrale Lösung besser“, glaubt Kern – denn wenn ein Kind mit einem Coronavirus infiziert in die Notbetreuung kommt, würden alle anderen Kinder und Erzieher womöglich auch angesteckt.

Für diese Notbetreuung sind die landeseigenen Betriebe zuständig, aber auch einige freie Träger. So organisiere man beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in den eigenen Kindertagesstätten die Notbetreuung für einzelne Kinder. „In Eigenregie“, wie Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin, betonte.

Empört ist man dagegen bei den freien Trägern, die im Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger Berlin organisiert sind – beispielsweise die Kant-Kindergärten. „Wir wurden wieder nicht gefragt“, sagte Franziska Wagener, Geschäftsführerin der Kant-Kindergärten. Man hätte gerne bei einer Notfallbetreuung mitgemacht. „Viele Eltern bei uns sind Ärzte“, so Wagener. „Die haben auf diese Betreuung ein Anrecht.“ Nun müssten deren Kinder in ganz anderen Kitas, deren Erzieher sie nicht kennen und wo sie nicht mit den anderen Kindern vertraut sind, betreut werden. „Das finden wir skandalös“, sagte sie.

Wie kann ich meine Kinder betreuen lassen?

Grundschulkinder und Kita-Kinder, deren Eltern zu einer „definierten Berufsgruppe“ gehören, die für die medizinische Versorgung und Sicherheit der Stadt entscheidend sind, haben ein Anrecht auf Notbetreuung im Kita- und Grundschulbereich. Noch ist offen, wer genau zu dieser Gruppe zählt. Das soll Innensenator Andreas Geisel (SPD) in den nächsten Tagen entscheiden. Der Regierende Bürgermeister Müller nennt es „die Mitarbeiter der lebenserhaltenden Systeme“ der Stadt – beispielsweise medizinisches Personal, Feuerwehr und Polizei. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) geht davon aus, dass 15 Prozent der Kinder im Kitaalter mit einer Notfallbetreuung versorgt werden müssen.

Der landeseigene Kita-Betreib Kindergärten NordOst informierte schon früh die betroffenen Eltern in einem Schreiben. Nachdem die Schließung der Kindertagesstätten ab Dienstag, den 17. März, angekündigt wird, geht es auch um die Frage der Notbetreuung. „Für Eltern, die systemrelevante Tätigkeiten (Gesundheit/Pflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung und ähnliche) ausüben und nicht in der Lage sind, alternative Betreuungsmöglichkeiten zu realisieren, soll eine Notbetreuung aufrecht erhalten werden“, heißt es dort. Das genaue Verfahren werde derzeit mit der Senatsverwaltung abgestimmt.

Bei den freien Trägern wartet man ab. Nun gelte es erstmal herauszubekommen, um wie viele Kinder es überhaupt gehe, sagt Ingolf Kern, Vertreter des Dachverband Berliner Kita- und Schülerläden. Wie viele haben ein Anrecht auf Notbetreuung? „Und auch für die Eltern gilt: Erst alles andere versuchen“, meint er. Eine Krankenschwester müsse beispielsweise erst schauen, ob sie die Betreuung nicht selbst organisieren kann. Das private Umfeld sei immer einer Notbetreuung vorzuziehen. So ist in einer Ehe mit einer Ärztin beispielsweise die Frage, ob nicht der Ehemann, der als Ingenieur bei Siemens arbeitet, für die nächsten Wochen zuhause bleiben kann. Da müsse auch die Privatwirtschaft flexibel sein.

Eine Frage ist auch, inwieweit eine Betreuung in einer fremden Kita überhaupt funktioniert. „Mit kleinen Kindern kann man das nicht einfach so machen“, glaubt Kern – die bräuchten in der Regel feste Bezugspersonen. Die Kita-Notbetreuung soll allerdings zentral in festen Kitas organisiert werden.