Coronavirus-Krise: Längere Pause für Eastside-Damen

Berlin. Auch die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside müssen sich aufgrund der Coronavirus-Krise auf eine längere nationale und internationale Spielpause einstellen. Zunächst fallen die beiden Bundesliga-Partien am Samstag beim Liga-Fünften TSV Schwabhausen und am Sonntag beim Dritten DJK Kolbermoor aus. Das DTTB-Präsidium hatte am Freitag beschlossen, den kompletten Individual- und Mannschaftsspielbetrieb auszusetzen und in der kommenden Woche zu entscheiden, wie weiter verfahren werden soll.

Auch international muss der TTC Eastside darauf warten, wie der Kontinentalverband ETTU nach der Verschiebung des Halbfinals in der Champions League, in dem die Berlinerinnen am 3. April bei KTS Tarnobrzeg und am 17. April daheim gegen die Polinnen um ihren fünften Einzug seit 2012 ins Finale kämpfen wollten, über die Fortsetzung des Königswettbewerbs entscheidet.