Pressekonferenz zum Coronavirus des Berliner Senats am Freitag.

Krankheiten Müller: Nahverkehr in Berlin an Nachfrage anpassen

Berlin. In Berlin soll der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt werden. Wenn Veranstaltungen, Versammlungen, Messen und Kongresse verboten sowie der Schulbetrieb eingeschränkt werde, führe dies automatisch zu einer geringeren Nachfrage, sagte Regierungschef Michael Müller (SPD) am Freitag. Es gehe darum, das öffentliche Leben und Sozialkontakte so weit wie möglich einzuschränken. Müller bat die Berliner um Verständnis für die Maßnahmen.