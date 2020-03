So reagieren Berlins Fitnessstudios auf das Coronavirus

Berlin. In der allgemeinen Wahrnehmung gelten Fitnessstudios als Orte besonders hoher Ansteckungsgefahr für Erkrankungen wie das Coronavirus - Schweiß, enger Körperkontakt bei Kursen und Trainingseinheiten sowie gemeinsame Duschen sind dabei nur die offensichtlichsten Argumente. „Einige Mediziner gehen jedoch auch davon aus, dass Sport in so einem Umfeld das Immunsystem besonders schützt“, so Alexander Morel, Sprecher des Fitnessanbieters FitX.

Nichtsdestotrotz reagieren auch die Clubs seines Unternehmens - elf davon gibt es in Berlin - auf die Corona-Bedrohung: „Schließungen wären der Extremfall, der jetzt für uns noch nicht in Frage kommt. Wir beobachten die Lage jedoch sehr genau und stehen quasi in einer Standleitung mit den Behörden. Unsere ohnehin schon hohen Hygienestandards werden für Kunden und Mitarbeiter noch einmal intensiviert. Und wir haben uns dafür entschieden, dass unsere Kurswelt vorerst nicht mehr stattfindet.“ In der Kurswelt classx trainieren mehrere Personen in einem Raum zusammen. Bis wann dieses Angebot ausgesetzt wird, wird dabei offen gelassen.

Auch im Holmes Place am Gendarmenmarkt gibt es Veränderungen. „Ab Montag wird erst einmal die Kinderbetreuung in unseren Studios geschlossen“, sagt Geschäftsführerin Clarissa Grasnick, „die Clubs selbst zuzumachen, dazu gibt es aber noch keinen Anlass und keine Empfehlung. Wir sind uns aber bewusst, dass sich das stündlich ändern kann und stehen in engem Kontakt zu den Behörden.“ Außerdem wurden zahlreiche interne Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene getroffen und Mitarbeiter und Kunden umfassend über das Virus informiert. Holmes Place betreibt fünf Studios in Berlin.

Auf Anfrage der Berliner Morgenpost gibt Fitness First, das über neun Häuser in der Hauptstadt verfügt, an, momentan keines davon schließen zu wollen: „Vielmehr wird den aktuellen Empfehlungen und Richtlinien des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsämter gefolgt, damit die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, die in der aktuellen Situation notwendig sind.“

Trotzig zeigt man sich im Club Bodystreet an der Weberwiese. Dort heißt es: „Wir sind nur ein sehr kleines Studio mit zwei Geräten. Die Reinigung kann sehr einfach erfolgen. Wir gehen nicht davon, dass wir schließen müssen. Aber wenn ja, ist das für die Sicherheit natürlich auch okay.“