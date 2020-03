Olympia-Qualifikationsturnier der Handballer verlegt

Berlin. Das ursprünglich für April geplante Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer in Berlin ist wegen der Corona-Pandemie in den Juni verlegt worden. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit, nachdem der Weltverband IHF am Donnerstag noch mit einer Durchführung des Turniers ohne Zuschauer geplant hatte.

Die Partien gegen Schweden, Slowenien und Algerien hätten vom 17. bis 19. April in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen werden sollen, die beiden ersten Teams qualifizieren sich für die Spiele in Tokio. Wann genau das Turnier nachgeholt werden soll, wird zu "einem späteren Zeitpunkt" entschieden. Da aktuell für Anfang Juni aber auch noch die WM-Qualifikationsspiele der DHB-Auswahl gegen die Ukraine geplant sind, dürfte das Turnier vermutlich erst in der zweiten Juni-Hälfte nachgeholt werden.