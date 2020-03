Landessportbund Berlin: Lieber alleine Sport treiben

Berlin. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat der Landessportbund Berlin (LSB) Empfehlungen an die Sportverbände und Vereine gegeben. Laut einer Mitteilung vom Freitag sei "eine Unterbrechung des Trainings- und Spielbetriebs bis zum 31. März wie in einigen Sportarten schon passiert, beispielgebend", hieß es. Der LSB selbst hat den Lehr- und Ausbildungsbetrieb in seiner Sportschule bis zum Monatsende ausgesetzt und zahlreiche Veranstaltungen verlegt.

"Die Gesundheit steht an oberster Stelle. Was den Sport auszeichnet, die große Nähe, das Miteinander, wird durch die Ausbreitung des Coronavirus auf einmal zu einem Unsicherheitsfaktor", sagte LSB-Präsident Thomas Härtel: "Damit müssen alle verantwortungsbewusst umgehen."

Bei allen Einschränkungen durch das Virus solle jedoch die stärkende Wirkung von Sport auf die Abwehrkräfte nicht vergessen werden, betonte Härtel: "Wer jetzt alleine im Park oder Wald joggt, mit dem Fahrrad fährt, auf Berliner Gewässern rudert oder paddelt, kann etwas für seine Gesundheit tun." Wenn dann auch die Hygieneempfehlungen beachtet werden würden, "kann man seinem Immunsystem wirklich etwas Gutes tun. Mehrere Wochen ohne Bewegung werden die Lage jedenfalls nicht besser machen."