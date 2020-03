Kopf von Zigarettenschmuggler-Bande wird festgenommen

Berlin. Ermittler von Polizei und Zollfahndung haben in Berlin-Hohenschönhausen einen Mann festgenommen, der Verkauf von mehr als 6,2 Millionen unversteuerter und unverzollter Zigaretten organisiert hat. Die Beamten waren dem 33-Jährigen seit vergangenem Oktober auf der Spur, wie ein Zollsprecher am Freitag mitteilte. Er habe demnach rund 200 Stangen pro Tag verkauft und einen Steuerschaden von über 1,2 Millionen Euro verursacht. Selbst "altgediente Fahnder" seien von der kriminellen Energie überrascht gewesen.

Der Mann soll sich beim Schmuggeln und Verkauf stets im Hintergrund gehalten haben. Per Handy steuerte er mit einem Helfer zahlreiche Zwischenhändler, die über Polen die Zigaretten ins Land gebracht haben. Die Beamten nahmen ihn am Donnerstag in seiner Wohnung fest. Er lebt bereits seit 2016 illegal in Deutschland. Auch sein Gehilfe wurde vorläufig festgenommen. "Dieser soll wohl 19 Jahre alt sein, aber das ist unklar wegen verschiedener Alias-Personalien", sagte der Zollsprecher.

Polizei und Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg hatten vor 21 Jahren eine "Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig)" gegründet. Sie ermitteln im Handel mit Zigaretten- und Wasserpfeifentabak sowie der damit verbundenen Bandenkriminalität.