Sport bei Union gegen Bayern nur Nebensache

Berlin. Glücklich ist darüber niemand: Noch einmal soll gespielt werden, dann ist auch für den 1. FC Union Berlin zunächst Schluss. "Es ist eine ganz außergewöhnliche Situation, die nur ein paar Spieler schon erlebt haben", sagte Christopher Trimmel, Kapitän der Köpenicker, zum geplanten Geisterspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München. Zuschauer sind wegen der steigenden Gefahren durch das Coronavirus nicht zugelassen. Doch zu einer General-Absage des 26. Bundesliga-Spieltages konnte sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) nicht durchringen.

Am Montag wird das DFL-Präsidium den 36 Clubs der 1. und 2. Liga vorschlagen, den Spielbetrieb dann bis zum 2. April auszusetzen. "So weit möglich" soll dieses Wochenende "wie geplant ohne Zuschauer" noch gespielt werden, erklärte die DFL. Auch die Partie Union kontra Bayern verkommt so zu einem zweifelhaften Not-Spiel.

"Nicht jeder nimmt die Situation gleich auf", erklärte Union-Coach Urs Fischer zu den besonderen Bedingungen der Partie, auf die sich die Fan-Gemeinde des Aufsteigers schon seit Wochen gefreut hatte. Es ist das erste Pflicht-Heimspiel gegen den deutschen Branchenführer.

Viermal (1993, 1997, 2004 und 2009) kamen die großen Bayern zu Benefizspielen nach Berlin-Köpenick, um Union in schweren Zeiten vor allem auch finanziell zu helfen. Nun muss sich Union wie der gesamte Profifußball der Coronavirus-Krise stellen.

"Wir werden es als Unioner aushalten, als Club aushalten. Aber es gibt viele Menschen, die von Fußball ernährt werden", sagte Clubpräsident Dirk Zingler. Rund 200 Festangestellte arbeiten für Union, an einem normalen Spieltag werden etwa 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Bei denen fehle nun "Geld in der Kasse", bemerkte Zingler. Die Zahl der Personen, die am Samstag mit den beiden Teams im Stadion sind, wurde auf ein Minimum reduziert. "Der Fußball kann mal auf drei, vier Spiele verzichten. Aber Fußball ist ein riesen großer Wirtschaftszweig", betonte der Union-Chef.

Sportlich geht der Außenseiter durch die fehlenden Fans mit einem zusätzlichen Handicap in das Kräftemessen mit dem Tabellenführer. "Wir müssen eine außerordentliche Leistung auf den Platz kriegen. Wir müssen sie nerven und mehr als eklig sein", sagte Trainer Fischer zu den Bayern. "Man nimmt sich viel vor, pusht sich. Spätestens wenn man den Rasen betritt, ist es vielleicht keine Testspiel-Atmosphäre, aber schon eine ganz eigenartige", ergänzte der Österreicher Trimmel.

"Wir haben auf jeden Fall einen Mann weniger auf dem Platz. Das Stadion ist sonst ein großer Vorteil für uns", sagte Routinier Neven Subotic in der Münchner "Abendzeitung". Der Fan-Ausschluss sei aber nachvollziehbar; "Um Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Das ist viel wichtiger als ein Fußballspiel."

Bei der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel in München hatte der Liga-Neuling gezeigt, was auch gegen die Bayern vielleicht möglich ist. "Wir haben dort ein Union-Team gesehen, das sich was zugetraut hat", sagte Fischer. Natürlich würden die Fans gerade in schwierigen Phasen helfen, meinte Stürmer Sebastian Polter: "Man muss aber sein Spiel auf den Platz bringen, egal ob Zuschauer da sind oder nicht."