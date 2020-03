Verletzter Mann bei Verfolgungsjagd nach Einbruch entdeckt

Fürstenwalde. Unbekannte Einbrecher haben in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) Geld aus einer Tankstelle gestohlen und sind mit zwei Autos vor der Polizei geflohen. Bei der Verfolgung in der Nacht zu Freitag entdeckten die Beamten auf der Landstraße 38 zwischen Fürstenwalde und Hangelsberg einen schwer verletzten Mann, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es sei unklar, wie er sich verletzte und ob in einem der Fluchtwagen saß. Seine Identität werde geprüft.

Die Polizisten brachen die Verfolgung ab, um sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen 7.20 Uhr am Freitagmorgen brannte in einem Wald in der Nähe des Ortes Fangschleuse ein Kleintransporter. Ein Zusammenhang zu dem Einbruch werde geprüft, hieß es.