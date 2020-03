Brandenburg berät über Schulschließung wegen Coronavirus

Potsdam. Ob die Schulen in Brandenburg wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen werden, soll sich schon bald entscheiden. "Es ist ein Teil der Beratung im Kabinett", sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Ulrike Grönefeld, in Potsdam. In Berlin stellen Schulen und Kitas von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Die Linksfraktion im Landtag hält die Schließung von Schulen, Hochschulen und Kitas für notwendig. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Brandenburg forderte, dass Kitas und Schulen im Land ab Montag bis zum Beginn der Osterferien dicht machen. Das Kabinett berät auch über die Frage nach einer Schließung der Unis und Hochschulen.

Seit gestern gilt in Brandenburg ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen 14 Tage zuhause bleiben. Bisher galten 30 Menschen im Land als offiziell infiziert mit dem neuartigen Coronavirus.