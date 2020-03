Berlin Volleys wenig begeistert vom Abbruch der Saison

Berlin. Manager Kaweh Niroomand vom deutschen Meister Berlin Volleys hat den vorzeitigen Abbruch der Bundesligasaison in Folge der Coronavirus-Krise kritisiert. "Es waren doch nur noch zwei Spieltage in der Hauptrunde. Die hätte man auch in drei bis fünf Tagen ohne Zuschauer über die Bühne bringen können und dann eine ordentliche Tabelle gehabt", sagte Niroomand der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Einen Tag zuvor hatte sich die Volleyball-Bundesliga (VBL) zu diesem Schritt entschieden.

Was die Lage für die BR Volleys besonders ärgerlich macht: Laut Niroomand hätte es die Satzung der VBL zugelassen, den Tabellenersten nach abgeschlossener Hauptrunde zum Meister zu erklären. "Da spielst du die beste Saison der Vereinsgeschichte und gehst am Ende leer aus", sagte der Manager. Die Mannschaft war in allen 20 Spielen der Bundesliga-Hauptrunde ungeschlagen geblieben und führte mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle uneinholbar an.

Nun wird es keinen Meister geben. Die Manager der Clubs hatten sich mehrheitlich für die sofortige Beendigung der Saison ausgesprochen. "Der VBL-Vorstand hat den Beschluss einfach so übernommen", sagte Niroomand nicht ohne Groll. Der 67-Jährige beklagte sich darüber, dass nun viele Vertragssituationen sowohl arbeitsrechtlicher Art mit den Spielern, aber auch allgemeiner Art wie etwa mit Sponsoren oder Lieferanten geklärt werden müssten. "Ich gebe zu: Eine Lösung für diese Probleme habe ich derzeit nicht", sagte Niroomand.

Die BR Volleys hätten am Sonntag im Spitzenspiel der Liga den VfB Friedrichshafen empfangen. Mit 6500 bis 7000 Zuschauern rechnete der Verein, bevor das Coronavirus alle Kalkulationen über den Haufen warf. "Nimmt man die Playoffs hinzu, hätten wir bis zum Saisonende höchstwahrscheinlich mindestens noch sechs Top-Heimspiele gehabt", sagte Niroomand und bezeichnete den finanziellen Verlust als "ganz erheblich, die genauen Zahlen kann ich noch gar nicht nennen". Die Zuschauereinnahmen machen im rund 2,8 Millionen Euro umfassenden Etat der BR Volleys immerhin "etwas unter 15 Prozent aus", sagte er.