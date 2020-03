Fast 160 Coronavirus-Fälle in Berlin

Berlin. Inzwischen ist bei knapp 160 Menschen in Berlin das neue Coronavirus nachgewiesen worden. Bei 83 Männern und 74 Frauen ist eine Infektion bestätigt, wie die Gesundheitsverwaltung am Freitag mitteilte. Bei einem weiteren Fall war demnach das Geschlecht nicht bekannt. Der Zuwachs im Vergleich zum Vortag liegt bei 40 Fällen. Inzwischen werden acht Patienten im Krankenhaus behandelt. Alle anderen Infizierten sind zu Hause isoliert. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bleibt am stärksten betroffen mit nun 31 Fällen. Die meisten Infizierten kommen nach wie vor aus den mittleren Altersgruppen, allerdings sind inzwischen auch drei Betroffene über 70 Jahre erfasst. Darüber hinaus gibt es eine Dunkelziffer an unerkannten Fällen.

( dpa )