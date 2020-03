Union-Profi Subotic: "Viel wichtiger als ein Fußballspiel"

Berlin. Für Neven Subotic ist Fußball schon länger nicht das allein Glücklichmachende - gerade in der Coronavirus-Krise zeigt sich das auch in Deutschland noch einmal besonders. Zwar sieht der bosnisch-serbischer Fußballprofi seinen Verein 1. FC Union Berlin durch die speziellen Umstände im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern sportlich besonders benachteiligt: "Wir haben auf jeden Fall einen Mann weniger auf dem Platz. Das Stadion ist sonst ein großer Vorteil für uns." Gleichwohl aber sei es nachvollziehbar, dass die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei ohne Zuschauer ausgetragen wird, machte Subotic in der Münchner "Abendzeitung" deutlich: "Um Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Das ist viel wichtiger als ein Fußballspiel."

Subotic engagiert sich mit seiner Stiftung in Äthiopien, um dort Brunnen und Sanitäranlagen zu bauen. "Ich habe selbst erfahren, wie es ist, relativ arm zu sein. Wir sind als Familie in den 90er-Jahren nach Deutschland geflüchtet. Es war wichtig für uns, Hilfe von anderen Menschen zu bekommen", sagte der 31-Jährige.

Falls aktuelle Entwicklungen um den neuartigen Coronavirus die Partie der Eisernen gegen den Tabellenführer aus München nicht noch kurzfristig stoppen sollten, verspricht Subotic auch ohne Fans einen engagierten Auftritt seines Teams. "Jeder bei uns ist heiß auf Bayern. Wir haben in dieser Saison schon Top-Gegner wie Borussia Dortmund besiegt, die liegen uns irgendwie besser als die 'kleinen'. Solch eine Partie ruft eine besondere Motivation hervor. Für uns ist es ein großer Test und eine große Chance, sich gegen die beste deutsche Mannschaft zu präsentieren", erklärte der Verteidiger.